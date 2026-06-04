Người lao động kiến nghị giảm giờ làm, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Sáng 4.6, tại phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, một trong những nội dung đáng chú ý được đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn kiến nghị tới Đảng, Nhà nước là việc tăng số ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Theo ông Hiểu, thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiếp nhận hàng vạn ý kiến thuộc 60 nhóm vấn đề từ công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn trên cả nước, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kiến nghị giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ lễ

Đối với các vấn đề liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với bối cảnh phát triển mới của nền kinh tế, sự thay đổi của thị trường lao động, xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế nền tảng và khu vực lao động phi chính thức.

Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyền của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh AI phát triển mạnh; xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI.

Công đoàn và người lao động cũng đề xuất bổ sung quy định doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí thời gian để người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương nhằm học tập chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) hằng năm.

Đáng chú ý, người lao động kiến nghị xây dựng lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường xuống còn 40 - 44 giờ/tuần, thống nhất với khu vực công.

Bên cạnh đó, đề nghị xem xét tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 - 5.9. Theo kiến nghị, việc này sẽ tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng, đồng thời cần được thực hiện song song với các giải pháp nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngoài ra, người lao động và Công đoàn cũng đề nghị Quốc hội đưa dự án luật Tố tụng lao động vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI, nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Kiến nghị bình ổn giá điện, nước, xăng dầu

Về việc làm, tiền lương và an sinh xã hội, người lao động kiến nghị tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện, tăng cường kỹ năng công nghệ, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo lại đối với những lao động chịu tác động từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng các gói hỗ trợ cho người lao động mất việc do thay đổi cơ cấu năng lượng và công nghệ.

Đối với chính sách tiền lương, kiến nghị tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu hình thành chủ trương "lương đủ sống" thay thế khái niệm lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập đáp ứng nhu cầu sống cơ bản và từng bước có tích lũy.

Người lao động mong muốn bình ổn giá điện, nước, lương thực, xăng dầu và kiểm soát lạm phát, qua đó giảm áp lực chi tiêu và bảo đảm đời sống ẢNH: T.N

Một nội dung khác được nhiều người lao động quan tâm là kiểm soát giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Theo đó, cần có các giải pháp hiệu quả để bình ổn giá điện, nước, lương thực, xăng dầu và kiểm soát lạm phát, qua đó giảm áp lực chi tiêu và bảo đảm đời sống người lao động.

Người lao động cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng diện bao phủ, tăng tính linh hoạt, tạo điều kiện cho cả lao động khu vực phi chính thức tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế và giáo dục cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất. Đặc biệt, người lao động kiến nghị phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê hoặc thuê mua tại các khu vực gần nơi làm việc; đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn, bảo đảm người lao động có nhu cầu thực sự được tiếp cận nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng giá niêm yết.