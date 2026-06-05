Ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn thứ 2 toàn quốc, khó tìm ứng viên ưng ý

Từ dữ liệu Báo cáo Thị trường tuyển dụng quý 1 kết hợp với khảo sát hành vi người tìm việc được thực hiện trong tháng 4.2026, nền tảng tuyển dụng trực tuyến VietnamWork công bố Báo cáo xu hướng ngành kế toán - kiểm toán 2026 với những thông tin chi tiết về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của ứng viên trong lĩnh vực này.

Nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng yêu cầu ngày càng cao

Theo VietnamWorks, nhu cầu tuyển dụng ngành kế toán, kiểm toán 2026 vẫn chưa hạ nhiệt khi luôn giữ vững vị trí top 2 toàn quốc (sau ngành kinh doanh). Nhu cầu này trong quý 1 tăng 16% so với quý 1 năm 2025, cho thấy vai trò cốt lõi của chức năng tài chính trong vận hành doanh nghiệp.

Sinh viên ngành kế toán trong giờ học. Hiện nay nhu cầu tuyển dụng ngành kế toán/kiểm toán rất cao nhưng doanh nghiệp cũng đòi hỏi ứng viên nhiều kỹ năng mới ẢNH: P.Đ

"Song song với nhu cầu tuyển dụng tăng cao, ngành kế toán – kiểm toán tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh dưới tác động của AI, tự động hóa, các thay đổi về chính sách và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp mới. Các xu hướng như số hóa chứng từ và quy trình làm việc, dữ liệu lớn và phân tích, tự động hóa công việc, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đã ảnh hưởng lớn đến công việc kế toán – kiểm toán tại Việt Nam", bà Chu Thị Ngọc Hạnh – Giám đốc Tài chính và pháp chế Navigos Group, nhận định.

Theo bà Hạnh, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự có năng lực phân tích dữ liệu tài chính, ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế), tư duy quản trị, khả năng ứng dụng công nghệ và AI trong công việc.

Nhu cầu tìm việc cũng lớn nhưng yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng cao dẫn đến khoảng cách không nhỏ giữa cơ hội thị trường và trải nghiệm tìm việc thực tế của ứng viên, cũng như khoảng cách giữa yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng và kỳ vọng của ứng viên ngày càng tăng.

Sinh viên ngành kế toán, kiểm toán cần lưu ý gì?

Báo cáo chỉ ra khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp từng gặp trong tuyển dụng nhân sự kế toán – kiểm toán gồm ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, thiếu kinh nghiệm thực tế, thiếu kỹ năng mềm và khả năng phối hợp công việc.

Không những vậy, ứng viên còn thiếu khả năng ứng dụng công nghệ mới như công cụ phân tích và trình bày dữ liệu, quản lý hệ thống thông tin kế toán...; thiếu kiến thức, kỹ năng bổ trợ như phân tích báo cáo tài chính, phân tích các quyết định đầu tư dài hạn, kiểm soát nội bộ...; thiếu các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, hợp tác và phối hợp liên phòng ban, tư duy mở...

"Điều này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý trên thị trường lao động: cơ hội việc làm tăng lên không đồng nghĩa với việc hành trình tìm việc trở nên dễ dàng hơn. Khi kỳ vọng từ cả doanh nghiệp và ứng viên cùng thay đổi, khoảng cách giữa 'cơ hội' và 'mức độ phù hợp' ngày càng rõ rệt trên thị trường lao động", bà Hạnh chia sẻ.

Bà Chu Thị Ngọc Hạnh cho rằng người tìm việc ngành kế toán – kiểm toán không chỉ là người ghi nhận thông tin tài chính, mà cần chủ động nâng cấp năng lực theo hướng trở thành đối tác chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tăng trưởng và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, ngay khi còn là sinh viên theo học ngành này, người học cần tăng khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với AI, nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý thông tin tài chính, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và phối hợp liên phòng ban, cập nhật thêm các chuẩn mực và công cụ vận hành mới như ERP, IFRS.