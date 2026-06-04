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Giáo dục

Dùng AI ở đại học phải đảm bảo liêm chính học thuật

Quý Hiên
Quý Hiên
04/06/2026 16:18 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự định sẽ đưa quy định về việc dùng AI vào quy chế đào tạo trình độ đại học mới nhằm thay thế quy chế hiện hành.

Chiều nay 4.6, Bộ GD-ĐT đã đăng tải dự thảo thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học. Đáng chú ý, trong dự thảo lần đầu tiên xuất hiện các quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), yêu cầu việc dùng AI ở đại học phải đảm bảo liêm chính học thuật.

Sẽ chính thức yêu cầu dùng Ai ở đại học phải đảm bảo liêm chính học thuật - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ đưa quy định dùng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật vào quy chế đào tạo trình độ đại học

ẢNH: NGỌC LONG

Cụ thể, dự thảo khẳng định AI được sử dụng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học, nhưng không thay thế vai trò của giảng viên và năng lực học tập độc lập của sinh viên. Việc ứng dụng AI phải bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong đánh giá, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ và liêm chính học thuật.

Cùng với đó, dự thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định về đào tạo từ xa, đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và từ xa, giáo dục đại học số, văn bằng số và các điều kiện bảo đảm chất lượng trong môi trường số. Một nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra là chất lượng đào tạo phải được bảo đảm không phụ thuộc vào hình thức đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo hay công nghệ được sử dụng.

Theo Bộ GD-ĐT, những quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học khai thác hiệu quả các công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đồng thời hạn chế các rủi ro liên quan đến gian lận học thuật, vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

Một trong những điểm mới quan trọng khác của dự thảo là mở rộng cơ chế công nhận kết quả học tập của người học. Cơ sở đào tạo có thể xem xét công nhận để chuyển đổi tín chỉ từ kết quả học tập từ xa hoặc từ các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm mà người học đã tích lũy thông qua quá trình học tập và làm việc.

Dự thảo cũng cho phép học sinh THPT thuộc đối tượng được miễn thi tốt nghiệp được đăng ký học tích lũy tín chỉ giáo dục đại học.

Cũng lần đầu tiên, quy định về chứng chỉ giáo dục đại học - loại chứng chỉ xác nhận kết quả hoàn thành học phần hoặc một phần chương trình đào tạo, được đưa vào dự thảo.

Hiện nay, các hoạt động của giáo dục đại học được quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18.3.2021. Việc ban hành thông tư mới thay thế thông tư hiện hành là để phù hợp với các quy định mới của luật Giáo dục và luật Giáo dục đại học, đồng thời, cập nhật những yêu cầu mới của giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển AI và học tập suốt đời.

Xem đầy đủ dự thảo thông tư ở đây

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