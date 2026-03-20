Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Thông tin này được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chọn ngành học tương lai: Đào tạo nhân lực khối ngành du lịch - dịch vụ" do Báo Thanh Niên thực hiện chiều 19.3. Chương trình được trực tuyến trên thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đến năm 2030, du lịch VN thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. ảnh: Nhật Thịnh





N HU CẦU NHÂN LỰC DU LỊCH - DỊCH VỤ

Chia sẻ trong chương trình, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, dự báo nhu cầu nhân lực lĩnh vực du lịch - dịch vụ sẽ tăng nhanh nhưng đòi hỏi lực lượng lao động chất lượng cao, có kỹ năng chuyên nghiệp và năng lực hội nhập quốc tế cao.

Quyết định số 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13.6.2024 đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, du lịch VN thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới.

"Vì vậy, giai đoạn 2025-2030, lĩnh vực này sẽ tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp. Quy mô nhân lực cần khoảng 30.000 - 40.000 lao động mới được tạo việc làm mỗi năm. Tuy nhiên, yêu cầu chất lượng nhân sự tập trung cao vào kỹ năng chuyên môn, quản lý, ngoại ngữ, giao tiếp và kỹ năng số. Xu hướng mới đòi hỏi nhân lực có kỹ năng thích ứng với du lịch thông minh, du lịch xanh, và chuyển đổi số", tiến sĩ Hải nói thêm.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cũng nhìn nhận lĩnh vực du lịch khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các cấp quản lý điểm đến, vị trí quản lý, quản lý điều hành; hướng dẫn viên chuyên nghiệp, quản lý/điều hành tour, chuyên viên marketing du lịch và nhân sự khách sạn/nhà hàng.

"Mức lương trung bình ngành du lịch năm 2025 dao động 7-15 triệu đồng/tháng cho nhân viên mới, 20-50 triệu đồng/tháng cho cấp quản lý hoặc hướng dẫn viên lâu năm. Trong đó, vị trí điều hành/marketing có mức lương khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, trong khi hướng dẫn viên tour cao cấp có thể đạt 40 triệu đồng/tháng", Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân thông tin thêm.

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cũng cho rằng: "Trong bối cảnh hiện nay, du lịch được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn, do đó đang rất "khát" nhân lực. Dự báo, sẽ có một số vị trí việc làm rất cần thiết thuộc 3 nhóm: vận hành, kinh doanh và quản lý điều hành".

Tương tự, theo thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, du lịch sẽ có sự phát triển mạnh trong thời gian tới nên cần số lượng lớn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Ngoài kiến thức chuyên môn, người làm trong lĩnh vực này cần am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ. Thêm vào đó, nếu có sự năng động, sáng tạo, thích trải nghiệm thì du lịch là lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch-Nhà hàng-Khách sạn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cho hay số lượng doanh nghiệp du lịch, lưu trú, ẩm thực đang tăng rất cao, bên cạnh đó lượng khách du lịch quốc tế vào VN đang ngày càng tăng nên nhu cầu nhân lực ngành này rất lớn.

N HỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, trong ngành dịch vụ du lịch, vai trò con người rất quan trọng. Ngoài chuyên môn, người làm khối ngành này cần học tốt các nhóm môn xã hội như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân… Bên cạnh đó, cần có khả năng giao tiếp tốt và biết nhiều ngoại ngữ. Nhóm công việc này khá áp lực nên cần có sức khỏe tốt để có thể đáp ứng tần suất làm việc cao. Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy cũng là yếu tố cần thiết để theo học khối ngành này.

"Với những yếu tố ban đầu này, kết hợp với quá trình đào tạo thực tiễn từ giảng đường và thực hành doanh nghiệp, sinh viên có thể tham gia thị trường lao động không chỉ trong nước mà cả khu vực và quốc tế'', tiến sĩ Hải nhấn mạnh.

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi nêu quan điểm: "Không phải cứ thích là có thể làm du lịch mà bản chất đây là ngành dịch vụ, phục vụ con người. Do đó, khi chọn ngành này, thí sinh cần tự đặt câu hỏi là có thích và có phù hợp không. Ngoài kiến thức chuyên môn, người học cần chú trọng nhiều kỹ năng mềm để có thể làm và phát triển trong nghề''.

Ngoài ra, theo thạc sĩ Trương Quang Trị, du lịch là ngành nghề tiếp xúc nhiều với con người. Ngoài chuyên môn thì những yếu tố cần thiết khác gồm: kỹ năng giao tiếp, khả năng thích nghi, xử lý tình huống tốt; có sự kiên trì và yêu thích khám phá.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), chia sẻ thêm làm ngành dịch vụ rất cực, sinh viên khi học ngành này cần chuẩn bị tâm thế khi những ngày lễ tết vẫn phải đi làm. Vì thế sinh viên nên tìm hiểu và trải nghiệm ngành nghề ngay tại trường ĐH, từ các anh chị đi trước, từ thầy cô. Sinh viên cần nỗ lực tiếp thu kiến thức, kỹ năng mà trường ĐH cung cấp. Đặc biệt phải học hỏi công nghệ để thích ứng với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Ngành này đòi hỏi người học phải am hiểu văn hóa của các quốc gia, có kỹ năng trình bày trước đám đông...

Thạc sĩ Huỳnh Văn Thanh, Phó ban tuyển sinh ĐH Gloucestershire Vietnam, thông tin Gloucestershire Vietnam - chương trình liên kết với Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) - tuyển sinh các ngành thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ như: quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực. Sinh viên học trong 4 năm được nhận bằng của Anh quốc. Chương trình xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm V-SAT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. "Khi chọn học chương trình của Gloucestershire Vietnam, nếu chưa có đầu vào tiếng Anh, năm đầu tiên các em sẽ được rèn luyện 6 cấp độ tiếng Anh, năm 2 bắt đầu học một số môn liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh. Nếu sinh viên đã đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh như IELTS thì có cơ hội nhận học bổng của trường và rút ngắn thời gian học", thạc sĩ Thanh lưu ý thêm.