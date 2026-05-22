Doanh nghiệp 'khát' nhân lực, tuyển hàng ngàn sinh viên cao đẳng

Ngày 22.5, Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2026 tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức với sự tham gia của 43 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm cho sinh viên.

"Khát" nhân lực kỹ thuật, công nghệ

Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã nhộn nhịp với hàng chục gian hàng tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp và phỏng vấn trực tiếp. Đông đảo sinh viên các khối ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, dịch vụ liên tục tìm hiểu thông tin tuyển dụng, điều kiện ứng tuyển cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Theo bà Lê Thị Hạnh Xuân, Phó trưởng phòng Quan hệ quốc tế - Đảm bảo chất lượng của trường, ngày hội việc làm năm nay có 43 doanh nghiệp tham gia với hơn 30 ngành nghề tuyển dụng.

Các lĩnh vực tuyển dụng trải rộng từ công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ ô tô, điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin đến logistics, marketing, tài chính - ngân hàng, du lịch, quản trị nhà hàng - khách sạn, ngoại ngữ...

Đáng chú ý, nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ có nhu cầu tuyển dụng rất cao. Đặc biệt, các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, điều khiển và tự động hóa, công nghệ ô tô, điện - điện tử và công nghệ thông tin đang rất "khát" nhân lực.

Theo đại diện các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng năm nay tăng mạnh do quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi công nghệ.

Đại diện Công ty Cổ phần kỹ thuật Laser cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển khoảng 30 vị trí. Đơn vị đang thiếu hụt nhân sự ở lĩnh vực vận hành máy. So với năm trước, nhu cầu tuyển dụng tăng tới 150% do doanh nghiệp mở rộng quy mô và mục tiêu tăng trưởng doanh thu.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thaco Auto TP.HCM cho biết đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 200 nhân sự cho nhiều vị trí liên quan đến kinh doanh và kỹ thuật tại hệ thống showroom ở TP.HCM, Tây Ninh.

Theo đại diện Thaco Auto TP.HCM, ngành công nghệ ô tô và cơ khí động lực hiện là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực rất lớn. Bên cạnh đó, các ngành thuộc khối kinh tế cũng được doanh nghiệp săn đón nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh đang mở rộng.

Thaco Auto TP.HCM đang tuyển dụng hơn 200 nhân sự cho nhiều vị trí liên quan đến kinh doanh và kỹ thuật ẢNH: T.Đ

Kỹ năng thực tế là 'tấm vé' quan trọng

Một điểm chung được nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại ngày hội năm nay là xu hướng tuyển dụng đang thay đổi mạnh. Nếu trước đây bằng cấp là yếu tố được chú trọng thì hiện nay kỹ năng thực tế, thái độ làm việc và khả năng thích nghi mới là tiêu chí được ưu tiên hàng đầu.

Đơn vị tuyển dụng Thaco Auto TP.HCM nhấn mạnh phần lớn doanh nghiệp hiện nay ưu tiên kỹ năng thực tế và khả năng làm được việc hơn là có "tấm bằng đẹp". Ngoài kỹ năng chuyên môn, doanh nghiệp hiện rất quan tâm đến khả năng sử dụng công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng AI, cùng năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.

Đại diện Công ty cổ phần kỹ thuật Laser khẳng định doanh nghiệp không đặt nặng yêu cầu kinh nghiệm đối với sinh viên mới ra trường vì có thể đào tạo từ đầu. Điều doanh nghiệp cần là tinh thần học hỏi, khả năng phối hợp và thái độ làm việc tích cực. "Các kỹ năng được ưu tiên gồm giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy chủ động, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, khả năng thích nghi và ứng dụng công nghệ", đại diện doanh nghiệp nói.

Doanh nghiệp này đánh giá sinh viên trình độ CĐ có nhiều lợi thế như thiên về thực hành, dễ thích nghi với môi trường công nghiệp, học công nghệ mới nhanh và có khả năng tiếp cận công việc hiệu quả. "Các bạn có nền tảng kiến thức tốt, tay nghề cơ bản khá vững và dễ đào tạo theo quy trình vận hành máy", đại diện Công ty cổ phần kỹ thuật Laser nhận xét.

Nhu cầu tuyển dụng của Công ty cổ phần Kỹ thuật Laser tăng 150% so với năm trước

ẢNH: T.Đ

Theo đại diện các doanh nghiệp, sinh viên hiện nay có nhiều ưu điểm như nhanh nhạy với công nghệ, tiếp cận thông tin tốt, khả năng học hỏi nhanh. Tuy nhiên, không ít sinh viên vẫn còn hạn chế về kỹ năng mềm, thiếu kinh nghiệm thực tế, khả năng chịu áp lực chưa cao và chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng một bộ phận sinh viên còn tâm lý chờ giao việc, thiếu chủ động trong xử lý tình huống thực tế. Dù vậy, các doanh nghiệp đều đánh giá cao tiềm năng phát triển của sinh viên cao đẳng nếu được đào tạo, định hướng đúng và có môi trường thực hành phù hợp.



