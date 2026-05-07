Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 90% học viên chương trình đào tạo kỹ thuật của một trường ĐH được tuyển dụng

Nam Long
Nam Long
07/05/2026 18:12 GMT+7

Sau khóa đào tạo tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, hơn 90% học viên được Toyota tuyển dụng vào làm việc tại các đại lý ngay sau quá trình đào tạo và thực tập.

Chiều 7.5, tại Trung tâm T-TEP (chương trình đào tạo kỹ thuật viên Toyota), Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức bế giảng, trao chứng chỉ cho học viên các khóa đào tạo kỹ thuật viên Toyota và đồng thời khai giảng các khóa đào tạo tiếp theo.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Toyota Việt Nam, lãnh đạo các đại lý Toyota khu vực phía nam; đại diện Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên cùng đông đảo sinh viên Khoa Cơ khí động lực.

90% học viên ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được Toyota tuyển dụng- Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các kỹ thuật viên

Ảnh: nam long

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao chứng chỉ kỹ thuật viên Toyota cho 40 học viên, trong đó có trên 90% học viên được tuyển dụng vào làm việc tại các đại lý Toyota ngay sau quá trình đào tạo và thực tập. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực đào tạo thực hành của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên Toyota gồm 2 định hướng chuyên sâu, được Công ty ô tô Toyota Việt Nam và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long triển khai từ năm 2017 với chương trình sửa chữa chung (cơ khí, điện - điện tử ô tô) và năm 2019 với chương trình sửa chữa thân xe - sơn. Mô mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu hình thành đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động ngành ô tô.

90% học viên ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được Toyota tuyển dụng- Ảnh 2.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức

Ảnh: nam long

Theo đó, học viên được đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Toyota Việt Nam với thời lượng kết hợp giữa học tập chuyên môn tại trường trong thời gian 2 tháng và thực tập thực tế tại các đại lý Toyota từ 3 - 4 tháng. Mô hình này giúp học viên nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Việc hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Toyota Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL và cả nước. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho định hướng đào tạo ứng dụng, lấy nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động làm trung tâm mà nhà trường đang thực hiện.

Tin liên quan

Học bổng Toyota mở ra cánh cửa hội nhập cho sinh viên ngành kỹ thuật

Học bổng Toyota mở ra cánh cửa hội nhập cho sinh viên ngành kỹ thuật

Học bổng Toyota không chỉ là khoản hỗ trợ về vật chất kịp thời mà còn truyền lửa cho nhiều thế hệ sinh viên ngành kỹ thuật vươn lên trong học tập, mở ra cơ hội việc làm tại các công ty đa quốc gia trong thời đại hội nhập kinh tế.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long VLUTE Toyota Việt Nam Kỹ thuật viên toyota tuyển dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận