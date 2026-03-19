Hiện thực hóa mỗi năm đào tạo 9.000 kỹ sư ô tô điện cho Việt Nam

19/03/2026 11:49 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tiếp nhận thiết bị đào tạo, góp phần hiện thực hóa chiến lược đào tạo mỗi năm 9.000 kỹ sư chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam.

Ngày 19.3, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức chương trình bàn giao thiết bị tài trợ đào tạo lĩnh vực ô tô điện, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo giảng viên, sinh viên.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ

Theo lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, trường là đơn vị giáo dục duy nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia dự án hợp tác giữa Vinfast và 30 trường ĐH, CĐ trên cả nước trong mô hình liên kết "doanh nghiệp - nhà trường", góp phần hiện thực hóa chiến lược đào tạo mỗi năm 9.000 kỹ sư chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, VinFast chuyển giao công nghệ và học liệu đào tạo cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, bao gồm: xe ô tô điện VF9, VF6 (trị giá hơn 2 tỉ đồng) phục vụ giảng dạy – thực hành; bộ giáo trình kỹ thuật xe điện; mô-đun đào tạo "Kỹ thuật sửa chữa cơ bản xe ô tô điện VinFast" theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Đặc biệt, chương trình "Train the Trainer" được triển khai nhằm nâng cao năng lực giảng viên, đảm bảo đội ngũ giảng dạy của nhà trường đạt chuẩn kỹ thuật và sư phạm trong đào tạo xe điện nói riêng và kỹ thuật ô tô ứng dụng năng lượng tái tạo nói chung.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ký kết hợp tác với các đơn vị

Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống thiết bị đào tạo gắn với công nghệ mới, đã và đang được Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua đó, nhà trường từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, cho biết việc VinFast đặt trung tâm đào tạo tại trường (trung tâm duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long) là nguồn động viên lớn, khích lệ tập thể Khoa Cơ khí động lực tiếp tục hoàn thiện kỷ luật đào tạo và hệ thống cơ sở vật chất. 

"Đây là bước đi quan trọng giúp chúng tôi xóa bỏ ranh giới giữa nhà trường và thực tế, đưa những công nghệ mới nhất từ xưởng dịch vụ vào chương trình đào tạo. Tại Khoa Cơ khí động lực - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu giúp sinh viên có khả năng học thực và làm thực để các em có thể tự tin làm chủ công nghệ tương lai trên cơ sở sứ mệnh chung là vì một tương lai xanh cho mọi người'", PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.


Tin liên quan

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long mở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long mở ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ bàn giao thiết bị phục vụ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô điện - xe điện VF e34, chuẩn bị tuyển sinh khóa đầu tiên.

Khám phá thêm chủ đề

kỹ sư Vĩnh Long Ô tô điện VinFast Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
