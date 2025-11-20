Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có thêm 3 phó giáo sư

Nam Long
Nam Long
20/11/2025 12:32 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có thêm 3 giảng viên được công nhận chức danh phó giáo sư, nâng tổng số phó giáo sư của trường lên 20 người.

Sáng 20.11, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập trường, 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và công bố quyết định phó giáo sư (PGS) năm 2025.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có thêm 3 tân phó giáo sư- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng 3 tân PGS

ẢNH: NAM LONG

Dịp này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố kết quả xét công nhận chức danh PGS năm 2025 của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Theo đó, trường vinh dự có 3 giảng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS, gồm: PGS-TS Phùng Thế Tuấn, ngành khoa học giáo dục; PGS-TS Nguyễn Việt Thanh, ngành triết học và PGS-TS Quách Văn Cao Thi, ngành sinh học (nâng tổng số PGS tại trường lên 20 người). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của đội ngũ giảng viên trong hoạt động khoa học công nghệ, nâng cao uy tín học thuật của trường.

Cũng trong buổi họp mặt này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tri ân các cựu lãnh đạo góp phần đặt nền móng và dẫn dắt sự phát triển của trường qua từng giai đoạn, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tiếp thêm động lực cho đội ngũ hiện tại tiếp tục cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn sinh viên đoạt giải tại các cuộc thi học thuật Olympic cơ học, hóa học, sinh học, toán học năm 2025; các hội thi sáng tạo kỹ thuật; cùng nhiều sân chơi học thuật khác.

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư

Trường ĐH Đồng Tháp vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư

Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025) và vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Phó giáo sư Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Vĩnh long VLUTE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận