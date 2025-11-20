Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có thêm 3 phó giáo sư

Sáng 20.11, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập trường, 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và công bố quyết định phó giáo sư (PGS) năm 2025.

PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng 3 tân PGS ẢNH: NAM LONG

Dịp này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long công bố kết quả xét công nhận chức danh PGS năm 2025 của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Theo đó, trường vinh dự có 3 giảng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS, gồm: PGS-TS Phùng Thế Tuấn, ngành khoa học giáo dục; PGS-TS Nguyễn Việt Thanh, ngành triết học và PGS-TS Quách Văn Cao Thi, ngành sinh học (nâng tổng số PGS tại trường lên 20 người). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của đội ngũ giảng viên trong hoạt động khoa học công nghệ, nâng cao uy tín học thuật của trường.

Cũng trong buổi họp mặt này, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tri ân các cựu lãnh đạo góp phần đặt nền móng và dẫn dắt sự phát triển của trường qua từng giai đoạn, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tiếp thêm động lực cho đội ngũ hiện tại tiếp tục cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và khen thưởng các giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn sinh viên đoạt giải tại các cuộc thi học thuật Olympic cơ học, hóa học, sinh học, toán học năm 2025; các hội thi sáng tạo kỹ thuật; cùng nhiều sân chơi học thuật khác.