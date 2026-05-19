Doanh nghiệp tuyển dụng hơn 4.000 việc làm lĩnh vực kinh tế - tài chính

Hôm nay (19.5), Trường ĐH Tài chính – Marketing công bố chương trình "Ngày hội tuyển dụng tích hợp – JOB FAIR UFM 2026". Sự kiện là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Tài chính - Marketing.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết dự kiến hơn 5.000 người tham dự ngày hội, gồm sinh viên, học viên, cựu sinh viên UFM, sinh viên các trường ĐH, CĐ và học sinh THPT tại TP.HCM.

Job Fair 2026 sẽ có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng uy tín với gần 70 gian hàng. Hơn 4.000 vị trí việc làm, thực tập, bán thời gian đã được đăng ký tuyển dụng tại sự kiện.

Theo ban tổ chức, lĩnh vực tuyển dụng trải rộng ở nhiều nhóm ngành phù hợp với thế mạnh đào tạo của trường như: tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, marketing - truyền thông, digital marketing, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics, chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, quản trị khách sạn - nhà hàng - du lịch - dịch vụ, luật, nhân sự, hành chính - văn phòng, giáo dục - đào tạo kỹ năng, ngành hàng tiêu dùng nhanh và các lĩnh vực liên quan.

Chương trình dự kiến còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, bao gồm: ký kết hợp tác giữa trường và các doanh nghiệp; lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân cựu người học UFM; talkshow "Sinh viên - Học sinh đối thoại cùng CEO"; tư vấn nghề nghiệp; hướng dẫn và chỉnh sửa CV; phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại gian hàng; giao lưu văn nghệ và chương trình bốc thăm trúng thưởng…

Ngày hội tuyển dụng tích hợp – JOB FAIR UFM 2026 chính thức sẽ diễn ra vào sáng 23.5 tại Cơ sở Long Trường Trường ĐH Tài chính – Marketing (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP.HCM).