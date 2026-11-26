Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, dự kiến, hội nghị diễn ra từ ngày 8 - 10.12, tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại gặp gỡ báo chí chiều nay 26.11 ẢNH: UBNV

"Đây là hội nghị toàn thế giới đầu tiên được tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng và sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường kết nối, phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, trong đó khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp. Các đại biểu kiều bào là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu...

Về những nội dung trọng tâm của hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, phiên khai mạc và phiên toàn thể, dự kiến diễn ra chiều 8.12, sẽ có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Báo cáo trung tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới gắn với triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW, cùng trao đổi về giải pháp phát huy nguồn lực kiều bào và các sáng kiến, hiến kế về phát triển đất nước, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị tổ chức 3 phiên chuyên đề, gồm: phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược", tập trung kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia", do Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì.

Phiên "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước", tập trung phát huy thế mạnh doanh nhân kiều bào trong phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin, phiên bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 9.12, dự kiến tổng kết, công bố kết quả trọng tâm; thông qua chương trình hành động và giới thiệu các sáng kiến, dự án, mạng lưới kết nối cùng định hướng triển khai sau hội nghị.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12. Đây cũng là dịp để kiều bào tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.