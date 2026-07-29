Công dụng mới của cáp quang biển

Cáp quang ngầm dưới biển đã được sử dụng hơn 150 năm để kết nối thông tin giữa các châu lục. Kể từ năm 1988, công nghệ này bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ truyền tải dữ liệu internet xuyên đại dương. Hiện nay, các nhà khoa học tại Đại học Washington (Mỹ) đang tận dụng hạ tầng này cho một sứ mệnh hoàn toàn mới. Họ hướng tới việc theo dõi chuyển động của loài cá voi sát thủ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Cáp quang internet giúp thay đổi số phận loài cá voi ra sao?

Vào tháng 10.2025, nhóm nghiên cứu đã rải 2 km cáp quang tại eo biển Haro nối liền Mỹ và Canada. Dự án ứng dụng công nghệ cảm biến âm thanh phân bố DAS bằng cách bắn xung laser qua đường dây cáp. Nhờ khả năng đo lường các rung động, toàn bộ sợi cáp thực chất biến thành một cảm biến khổng lồ dưới lòng biển. Dữ liệu thời gian thực giúp xác định chính xác vị trí nhiễu động do sự di chuyển của cá voi gây ra.

Hình minh họa cáp quang internet dưới đáy biển ẢNH: GEMINI AI

Dự án kéo dài hai năm do tiến sĩ Shima Abadi dẫn đầu giúp ghi nhận vị trí và mô hình di cư của sinh vật. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với quần thể cá voi sát thủ cư trú phía nam vốn chỉ còn 74 cá thể vào tháng 7.2025. Tiếng ồn từ tàu thuyền đang làm gián đoạn khả năng định vị bằng tiếng vang và ảnh hưởng đến việc săn cá hồi Chinook của chúng. Việc thử nghiệm thành công công nghệ DAS tần số cao sẽ mang lại sứ mệnh mới cho hàng ngàn dặm cáp biển.

Nguồn dữ liệu này sẽ hỗ trợ con người điều chỉnh các hoạt động xây dựng hoặc lịch trình tàu phà khi cá voi xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên công nghệ loài người được chuyển đổi mục đích để hỗ trợ động vật hoang dã. Tại bang California, các trang trại điện mặt trời cũng được thiết kế hàng rào đặc biệt nhằm tạo nơi trú ẩn cho loài cáo Kit San Joaquin. Sự sáng tạo trong ứng dụng khoa học đang mang lại những giải pháp bảo tồn tự nhiên thiết thực.