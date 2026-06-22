Chậm thay đổi, vì sao cáp quang vẫn 'chưa có đối thủ'?

Được chế tạo từ các sợi thủy tinh hoặc nhựa mỏng, cáp quang hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng vào một đầu, sau đó ánh sáng này phản xạ dọc theo cáp nhờ vào hiện tượng "phản xạ toàn phần bên trong", cho phép dữ liệu được truyền đi xa mà không bị hấp thụ bởi lớp vỏ bọc bên ngoài. Khi tín hiệu đến đích, bộ thu quang sẽ giải mã dữ liệu, chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện để thiết bị như máy tính, điện thoại hoặc TV có thể nhận và xử lý thông tin.

Hàng tỉ người dùng internet mỗi ngày nhờ công nghệ từ thập niên 50 của thế kỷ trước ẢNH: REUTERS

Mặc dù là giải pháp nâng cấp mới nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ internet, nhưng thực tế cáp quang đã xuất hiện từ những năm 1950. Tuy nhiên, sự phổ biến của cáp quang chỉ gia tăng vào những năm 1980, khi các công ty như AT&T bắt đầu lắp đặt chúng cho cơ sở hạ tầng.

Cáp quang đang là xương sống của xã hội hiện đại

Ngay cả khi đã phát triển từ lâu, cáp quang đã không có thay đổi đáng kể. Tuy có những cải tiến về mật độ và lớp vỏ bọc nhằm giảm thiểu mất mát dữ liệu, nhưng khái niệm cốt lõi của cáp quang vẫn được giữ nguyên. Một trong những cải tiến mới là cáp "rỗng" nhằm truyền tải nhiều dữ liệu hơn trên mỗi sợi thủy tinh, với các ước tính cho thấy ánh sáng truyền qua sợi rỗng nhanh hơn 50%, từ đó giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền tải.

Hiện tại, kỷ lục thế giới về tốc độ truyền dữ liệu qua cáp quang đã đạt mức 1,02 petabit mỗi giây, được thiết lập bởi các nhà khoa học Nhật Bản. Họ đang nghiên cứu các tiến bộ có thể áp dụng cho truyền thông đường dài trong tương lai.

Bất chấp sự chậm chạp trong việc phát triển cáp quang, đây vẫn được xem là giải pháp lý tưởng cho việc cung cấp internet đến các vùng nông thôn của nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Bất chấp các dịch vụ internet vệ tinh như Starlink đang được nhiều người ưa chuộng, tốc độ của nó vẫn không thể so sánh với mạng cáp quang hoàn chỉnh. Tuy nhiên, không phải mọi nơi trên Trái đất đều có thể tiếp cận với internet cáp quang, có nghĩa vẫn còn nhiều người chưa thể tiếp cận với kết nối internet tốt nhất thế giới.