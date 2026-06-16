Trung Quốc ra mắt mạng cáp quang thế hệ mới, truyền dữ liệu nhiều hơn 5 lần

Hệ thống cáp quang mới mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển mang tên "ba làn đường" được hứa hẹn giúp nâng cao khả năng truyền tải dữ liệu cho các mạng lưới trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Điểm đặc biệt là hệ thống này cho phép tối ưu hóa lưu lượng truy cập mà không cần thay thế hay lắp đặt cáp mới, với khả năng tăng lưu lượng truy cập lên gấp 5 lần và dung lượng truyền tải trên mỗi lõi gần 50%.

Mạng cáp quang 3 làn đầu tiên thế giới hứa hẹn giải cơn khát băng thông AI ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Hiện nay, phần lớn lưu lượng internet được truyền qua các sợi quang bằng ánh sáng laser, trong đó mỗi sợi quang có khả năng mang nhiều bước sóng ánh sáng cùng lúc. Các hệ thống thương mại hiện tại chủ yếu sử dụng băng tần C và L, trong khi nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm băng tần S để tạo nên một hệ thống được ví như là "đường cao tốc ba làn".

Một trong những thách thức lớn khi sử dụng băng tần S là tín hiệu quang học thường suy yếu ở khoảng cách xa. Để khắc phục, các công ty viễn thông thường sử dụng bộ khuếch đại quang, nhưng chúng chủ yếu được tối ưu hóa cho băng tần C và L. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã giải quyết các vấn đề kỹ thuật này để mở ra khả năng triển khai thương mại cho băng tần S.

Biến một sợi cáp quang thành 'siêu xa lộ dữ liệu' cho AI

Hơn nữa, các sợi quang mới của nhóm nghiên cứu còn có bốn lõi, mỗi lõi hoạt động như một sợi quang độc lập cho phép ba dải quang hoạt động đồng thời. Mục đích của việc này nhằm giúp loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quá trình truyền dữ liệu, đặc biệt quan trọng cho các ứng dụng AI quy mô lớn, nơi việc truyền tải dữ liệu giữa các cụm GPU là yếu tố quyết định tốc độ huấn luyện.

Mặc dù những tiến bộ trong công nghệ cáp quang từng được ghi nhận ở Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, nhưng sự khác biệt lần này là công nghệ đã được triển khai thương mại thay vì chỉ dừng lại ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu, các sợi quang mới đã được lắp đặt trên khoảng 35 km mạng lưới viễn thông hiện có và có tiềm năng được triển khai rộng rãi, bao gồm cả cáp ngầm dưới biển.