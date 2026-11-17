Mới đây, UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vừa công bố danh sách và mức giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về tình trạng một số cá nhân môi giới nhận đặt phòng, giữ phòng homestay tại làng du lịch Lô Lô Chải rồi chào bán lại cho du khách với mức giá cao hơn giá niêm yết.

Giá phòng tại Lô Lô Chải dao động ra sao?

Theo danh sách công khai, toàn xã có 73 homestay và 3 nhà nghỉ được niêm yết giá, với tổng cộng 576 phòng và 947 giường. Thông tin gồm tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, quy mô phòng, giường và mức giá tương ứng với từng loại phòng. Phần lớn cơ sở lưu trú tập trung tại thôn Lô Lô Chải, điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến vùng cực bắc Tổ quốc.

Bảng giá cho thấy mức giá lưu trú tại Lô Lô Chải khá đa dạng, từ vài trăm nghìn đến gần 3 triệu đồng/phòng, tùy loại phòng và cơ sở kinh doanh. Chẳng hạn, Lô Lô Panorama niêm yết phòng một giường từ 400.000 - 900.000 đồng, phòng hai giường từ 1 - 1,2 triệu đồng. Lô Lô Time có giá phòng một giường từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, phòng hai giường từ 1 - 1,2 triệu đồng. Trong khi đó, một số cơ sở có mức giá cao hơn như Nơi Phú House, với phòng một giường từ 1,25 - 1,65 triệu đồng, phòng hai giường từ 1,85 - 2,25 triệu đồng. Homestay Thắng O niêm yết phòng hai giường từ 2,5 - 2,9 triệu đồng. Một số phòng ba giường có giá lên tới 3 triệu đồng.

Giá phòng homestay tại Lô Lô Chải được công khai để du khách dễ dàng tham khảo, lựa chọn ẢNH: LÊ HỒNG KHÁNH

UBND xã Lũng Cú cho biết, các mức giá trong danh sách do chính cơ sở kinh doanh cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác. Đây là thông tin để du khách tham khảo, không phải mức giá do chính quyền quy định hoặc phê duyệt. Chính quyền yêu cầu các cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá tại nơi kinh doanh, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ quan sát. Các đơn vị phải bán đúng giá niêm yết, không tự ý thu thêm khoản tiền ngoài thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp điều chỉnh giá, cơ sở phải công khai mức giá mới trước khi áp dụng và thông báo cho UBND xã để cập nhật.

Ngăn môi giới gom phòng, nâng giá

Trước đó, ngày 14.11, sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng môi giới gom phòng, nâng giá tại Lô Lô Chải, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy các cơ sở được kiểm tra chấp hành quy định niêm yết và bán đúng giá. Tuy nhiên, công an xã được giao tiếp tục xác minh hoạt động của các cá nhân môi giới, nhận đặt phòng và chào bán lại với giá cao hơn giá niêm yết để xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Chính quyền xã Lũng Cú tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú sau phản ánh về môi giới nâng giá ẢNH: BOOKING.COM

UBND xã Lũng Cú cũng khuyến nghị du khách chủ động liên hệ trực tiếp với các cơ sở lưu trú, xác nhận loại phòng, giá thuê, thời gian lưu trú và các khoản phụ thu trước khi đặt dịch vụ. Trường hợp phát hiện hành vi không niêm yết giá, thu cao hơn giá công khai hoặc ép giá, du khách có thể phản ánh đến chính quyền địa phương để được kiểm tra, giải quyết. Việc công khai giá phòng được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường du lịch minh bạch, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh làng du lịch Lô Lô Chải.