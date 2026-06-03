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Công nghệ Tin tức công nghệ

Công nghệ ẩn trong máy in khiến nhiều người bất ngờ

Kiến Văn
Kiến Văn
03/06/2026 11:24 GMT+7

Có bao giờ người dùng gặp phải tình huống máy in yêu cầu mực màu ngay cả khi chỉ muốn in tài liệu đen trắng?

Nguyên nhân không phải do máy in cố tình ép người dùng thay thế hộp mực cũ, mà là do tất cả các bản in đều được điểm xuyết bằng những chấm màu khó nhìn thấy bằng mắt thường. Những chấm này đóng vai trò như một hệ thống nhận dạng tinh vi, cho biết nguồn gốc và thời điểm in ấn của tài liệu.

Hầu hết máy in màu từ các thương hiệu uy tín đều sử dụng hệ thống chấm theo dõi này. Chúng tạo ra một mạng lưới các chấm nhỏ trên mỗi tài liệu, ngay cả khi người dùng chỉ sử dụng mực đen trắng.

Công nghệ ẩn trong máy in khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Những dấu chấm giúp nhận dạng trên bản in không thể nhìn thấy theo cách thông thường

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Những chấm này có thể được đọc bởi những người quen thuộc với hệ thống mã hóa của nhà sản xuất nhằm xác định chính xác nhãn hiệu, kiểu máy in, cũng như thời gian in ấn. Trong thực tế, đây là phương pháp có nguồn gốc từ các thông điệp mã hóa trong Thế chiến thứ hai và các biện pháp chống làm giả trên tiền giấy.

Tiết lộ máy in gốc và thời điểm in ấn

Nếu quan sát kỹ tài liệu in từ máy in màu của mình dưới kính hiển vi hoặc ánh sáng đặc biệt, người dùng sẽ thấy hàng triệu chấm được sắp xếp theo dạng lưới. Thường có màu vàng nhạt, những chấm này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng vẫn tồn tại. Chúng được in ra trong mỗi lần in, với bố cục của chúng đóng vai trò như dấu hiệu nhận dạng, tương tự như "dấu vân tay kỹ thuật số" của máy in.

Mặc dù không có lý do chính thức nào được công bố về việc các nhà sản xuất máy in thêm tính năng này, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng nó nhằm hỗ trợ các nhà điều tra pháp y trong việc phát hiện hàng giả.

Ví dụ, một người có thể tuyên bố rằng họ đã nhận được một tài liệu từ một nguồn cụ thể, nhưng việc kiểm tra các chấm theo dõi có thể cho thấy tài liệu đó được in từ chính máy in của họ vào tuần trước, từ đó chống lại tuyên bố của người đó. Thực tế, những máy in màu đầu tiên do Xerox sản xuất vào những năm 1980 đã áp dụng hệ thống này để ngăn chặn việc làm giả tiền giấy.

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Máy in hàng giả mã hóa Nhận dạng dấu vân tay kỹ thuật số
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