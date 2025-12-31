Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Công nghệ camera đột phá có thể thay đổi cách smartphone chụp ảnh

Kiến Văn
Kiến Văn
31/12/2025 16:53 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) vừa công bố đột phá trong công nghệ ống kính camera, cho phép lấy nét toàn bộ khung cảnh cùng một lúc.

Theo Digitaltrends, công nghệ camera mới có thể biến giấc mơ chụp ảnh sắc nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh thành hiện thực, bất kể người dùng sử dụng smartphone hay máy ảnh chuyên nghiệp.

Công nghệ camera đột phá có thể thay đổi cách smartphone chụp ảnh - Ảnh 1.

Ống kính kết hợp thuật toán giúp ảnh luôn nét, không cần chọn điểm lấy nét

ẢNH: Đại học Carnegie Mellon

Trong bài đăng trên blog của nhóm nghiên cứu, công nghệ mới cho phép chụp ảnh với mọi chi tiết, từ cánh hoa ngay trước mặt đến những hàng cây xa xôi trên đường chân trời, đều sắc nét hoàn hảo. Khác với các máy ảnh truyền thống chỉ có thể lấy nét một lớp phẳng của cảnh tại một thời điểm, ống kính điện toán mới sử dụng sự kết hợp giữa quang học và thuật toán để điều chỉnh tiêu cự cho từng phần của bức ảnh.

Hệ thống áp dụng hai phương pháp lấy nét tự động: Lấy nét tự động theo độ tương phản (CDAF) và lấy nét tự động theo pha (PDAF), giúp xác định những phần nào của hình ảnh cần được lấy nét, tương tự như việc gán cho mỗi phần của bức ảnh một núm điều chỉnh riêng.

Tương lai mới cho camera smartphone

Công nghệ mới không chỉ hứa hẹn mang lại những chiếc smartphone có camera sắc nét hơn với độ mờ hậu cảnh hoặc chủ thể ít hơn, mà còn có thể cải thiện khả năng lấy nét của kính hiển vi, hỗ trợ robot và ô tô tự lái nhìn thấy chi tiết ở mọi khoảng cách. Hơn nữa, trải nghiệm thực tế ảo (AR/VR) cũng trở nên chân thực hơn.

Nhóm nghiên cứu đã trình bày những phát hiện của mình tại Hội nghị Quốc tế về Thị giác Máy tính hồi đầu năm nay, nơi họ nhận được giải thưởng Danh dự cho Bài báo xuất sắc nhất. Mặc dù công nghệ này vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, nhiều người đang háo hức chờ đợi xem nó sẽ được ứng dụng như thế nào trong tương lai gần.

