Công nghệ điều hòa mới có thể thay đổi cách làm mát trong tương lai

Thực tế cho thấy người dân châu Âu thường ưa chuộng các thiết bị nhỏ gọn để đối phó với cái nóng mùa hè, thay vì sử dụng điều hòa không khí. Đây là một trong những lý do khiến chỉ khoảng 20% hộ gia đình châu Âu lắp đặt điều hòa - một con số khiêm tốn so với gần 90% người ở Mỹ.

Người dân châu Âu không thích các giải pháp làm mát lớn, vốn chiếm diện tích ẢNH: REUTERS

Trong khi người Mỹ có thể ưa chuộng các hệ thống HVAC mạnh mẽ, đặc biệt ở những khu vực như Florida, chúng lại tiêu tốn rất nhiều điện năng. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các thách thức về biến đổi khí hậu, các hệ thống như vậy có thể ảnh hưởng đến tính bền vững.

Để giải quyết vấn đề, các nhà khoa học đã nghiên cứu các hệ thống làm mát không cần điện. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện chỉ là một phần của vấn đề, vì các chất làm lạnh truyền thống trong điều hòa không khí cũng không thân thiện với môi trường. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Saarland (Đức) đã phát triển một chu trình làm lạnh mới sử dụng phương pháp làm lạnh ionocaloric, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào chất làm lạnh.

Điều hòa không cần gas lạnh: Bước tiến lớn của ngành làm mát

Giờ đây, một giải pháp tiềm năng hơn đang được các nhà nghiên cứu ở châu Âu đưa ra là phương pháp làm lạnh trạng thái rắn, sử dụng hợp kim niken-titan. Khi hợp kim này giãn nở và trở lại hình dạng ban đầu, nó tạo ra hiệu ứng làm mát, có thể hiệu quả hơn nhiều so với các hệ thống sử dụng chất làm lạnh. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, công nghệ này có khả năng giảm nhiệt độ trong nhà từ 5 đến 10°C.

Giải pháp mà các nhà nghiên cứu châu Âu đang hướng đến là loại bỏ chất làm lạnh cho điều hòa ẢNH: REUTERS

Theo Paul Motzki, trưởng nhóm nghiên cứu, máy bơm nhiệt này có tiềm năng thay đổi ngành công nghiệp làm mát hiện tại. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn còn một chặng đường dài trước khi được đưa vào sử dụng rộng rãi. Hơn nữa, mặc dù được kỳ vọng là giải pháp sạch nhất cho hệ thống HVAC truyền thống, việc áp dụng công nghệ này ở quy mô lớn vẫn còn là một câu hỏi mở.

Ủy ban châu Âu đang theo dõi sát sao sự phát triển này, nhưng liệu hợp kim niken-titan có thể hoạt động hiệu quả trong thực tế hay không vẫn còn phải xem xét. Dù có tiềm năng lớn, nhưng nếu không có sự tham gia của các nhà sản xuất lớn, công nghệ này có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận người tiêu dùng.