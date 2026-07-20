Ký hiệu 'CF' xuất hiện trên điều hòa cho biết điều gì?

Khi điều hòa không khí hiển thị mã lỗi CF, người dùng đừng quá lo lắng bởi mã này thường chỉ ra rằng bộ lọc cần được kiểm tra và làm sạch. Viết tắt của "Clean Filter" (làm sạch bộ lọc) trên nhiều mẫu máy, đặc biệt là điều hòa Samsung, CF nhằm cảnh báo bộ lọc không khí đã bị bẩn. Tuy nhiên, một số thương hiệu như DeLonghi lại coi CF là viết tắt của "Change Filter" (thay bộ lọc). Đối với những trường hợp này, mã CF chỉ là lời nhắc nhở người dùng nên vệ sinh máy, không phải dấu hiệu của sự cố hỏng hóc.

Mặc dù mã CF có ý nghĩa khác nhau trên điều hòa, nhưng người dùng không nên quá lo lắng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Mặc dù vậy, không phải tất cả thương hiệu đều sử dụng mã CF để chỉ bộ lọc. Ví dụ, TCL sử dụng mã này để chỉ chế độ kết nối Wi-Fi, có thể hiểu là chế độ Configuration (cấu hình). Điều hòa của Friedrich cũng hiển thị CF khi ở chế độ thiết lập không dây.

Làm gì khi điều hòa xuất hiện mã CF?

Nhìn chung, dù thương hiệu điều hòa nào, mã CF có thể được bỏ qua, mặc dù không nên để lâu. Việc thay bộ lọc đúng hạn sẽ giúp tăng hiệu quả làm mát và kéo dài tuổi thọ của máy.

Việc vệ sinh bộ lọc khá đơn giản khi người dùng chỉ cần tháo bộ lọc ra, dùng bàn chải hoặc máy hút bụi để làm sạch, rửa sạch, để khô và lắp lại. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng tự động xóa mã CF. Trên điều hòa Samsung, người dùng cần vào menu Options trên điều khiển từ xa và chọn Filter Reset để xóa mã. Trong khi đó, trên điều hòa TCL, người dùng không cần phải xóa mã CF mà chỉ cần kích hoạt chế độ ghép nối không dây với điều hòa.

Các thương hiệu khác nhau có thể hiển thị thông báo vệ sinh bộ lọc theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các điều hòa Midea yêu cầu người dùng vệ sinh bộ lọc bằng chế độ CL và khi cần thay bộ lọc mới, chế độ này sẽ chuyển sang nF.

Ngoài mã CF, đôi khi điều hòa cũng hiển thị các mã lỗi thuộc nhóm E và P nhằm báo hiệu sự cố. Mã E1 hoặc E2 thường chỉ ra rằng cảm biến nhiệt độ hoạt động không ổn định, trong khi mã P cho biết khay hứng nước đã đầy hoặc công tắc áp suất bị ngắt, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu.