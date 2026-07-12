Nhiều người mua điều hòa nhưng chưa hiểu ý nghĩa của BTU

Khi mua điều hòa không khí tại các cửa hàng, người dùng sẽ thường thấy thuật ngữ BTU được in trên thiết bị hoặc hộp bán lẻ. Chỉ số này có thể khác nhau ngay cả khi điều hòa có cùng công suất làm lạnh (mã lực, hay HP). Vậy ý nghĩa thực sự của BTU là gì và chọn điều hòa theo BTU thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm điện là câu hỏi mà nhiều người có thể đặt ra.

Tùy diện tích căn phòng mà người dùng chọn điều hòa có mức BTU phù hợp ẢNH: TẠO TỪ GEMINI

Viết tắt của British Thermal Unit, BTU là một đơn vị đo nhiệt lượng Anh, được dùng phổ biến nhất để đo công suất làm lạnh hoặc sưởi ấm của điều hòa. Chỉ số này được dùng để thể hiện lượng nhiệt mà thiết bị có thể loại bỏ khỏi phòng trong một giờ (BTU/h).

Cụ thể, nguyên lý hoạt động của điều hòa đóng vai trò như một thiết bị hút nhiệt, tức là nó loại bỏ không khí nóng ra khỏi phòng. Nếu một thiết bị có công suất 10.000 BTU, điều đó có nghĩa là nó có khả năng loại bỏ 10.000 đơn vị nhiệt trong mỗi giờ, đồng thời mang lại không khí mát cho căn phòng. Tuy nhiên, do mỗi đơn vị nhiệt (tương đương với nhiệt lượng từ một que diêm gỗ cháy hết) tạo ra lượng nhiệt rất nhỏ nên giá trị BTU thường nằm trong khoảng hàng nghìn. Tóm lại, BTU càng cao thì khả năng làm mát của máy càng tốt.

Chọn điều hòa theo BTU thế nào để vừa mát vừa tiết kiệm điện?

Về nguồn gốc của thuật ngữ này, BTU bắt nguồn từ ngành kỹ thuật của Anh vào thế kỷ 19 và đã trở nên phổ biến khi Đế quốc Anh mở rộng. Ngày nay, BTU chủ yếu được sử dụng ở Mỹ, trong khi phần lớn các quốc gia khác đã chuyển sang hệ mã lực (HP). Mặc dù người tiêu dùng vẫn có thể thấy BTU được in cùng với các đơn vị khác, nhưng điều này chỉ mang tính chất tham khảo.

Ngoài BTU, các đơn vị khác thường được sử dụng để đánh giá công suất máy điều hòa không khí là tấn và kilowatt. Một tấn tương đương 12.000 BTU, trong khi 1 kilowatt làm mát tương đương khoảng 3.400 BTU.

Tuy nhiên, công suất BTU cao hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nếu lắp đặt một điều hòa có BTU quá lớn cho một căn phòng nhỏ, máy sẽ thổi khí lạnh quá nhanh và tắt trước khi hút hết độ ẩm, dẫn đến không gian vừa lạnh vừa ẩm. Ngược lại, nếu điều hòa có BTU quá nhỏ, nó sẽ không bao giờ đạt được nhiệt độ mong muốn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn, đồng thời dễ hỏng hóc.

Để chọn công suất BTU phù hợp, người dùng có thể áp dụng quy tắc 600 BTU cho mỗi mét vuông diện tích phòng. Ví dụ, căn phòng có diện tích 15 m², mức BTU điều hòa cần mua là 9.000 BTU, còn nếu 20 m² sẽ là 12.000 BTU.