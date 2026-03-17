Công nghệ mới giúp 'đãi vàng' từ rác thải điện tử với chi phí thấp

Hình ảnh người tìm vàng già sàng lọc cát qua một cái chảo kim loại dưới cái nắng gay gắt có thể đã trở thành biểu tượng của việc khai thác vàng. Nhưng ngày nay, quy trình khai thác vàng đã được cải tiến đáng kể khi các nhà nghiên cứu hiện đã phát triển một phương pháp thu hồi vàng từ rác thải điện tử, cho thấy các thiết bị điện tử gia dụng cũ của chúng ta thật sự đáng giá.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Materials, quy trình này sử dụng các sợi nano amyloid protein chiết xuất từ váng sữa. Những sợi protein nhỏ này có diện tích bề mặt lớn, cho phép chúng lọc vàng một cách chính xác từ các linh kiện điện tử như bo mạch chủ máy tính. Sau đó, quy trình chuyển đổi các ion vàng thành các hạt đơn lẻ, tạo ra các cục vàng có độ tinh khiết cao.

Chi phí thu hồi vàng bằng phương pháp này ước tính khoảng 1,1 USD mỗi gram, thấp hơn nhiều so với giá thị trường khoảng 50 USD/gram đối với vàng 22 carat. Hơn nữa, quy trình này thân thiện với môi trường hơn so với các phương pháp khai thác truyền thống, vì nó sử dụng ít vật liệu hữu cơ và tạo ra ít chất thải hơn. Các loại gel protein được dùng cũng có thể tái sử dụng, thể hiện một cách tiếp cận tuần hoàn trong việc tái chế rác thải điện tử và thực phẩm.

'Mỏ vàng khổng lồ' từ rác thải điện tử

Một chiếc smartphone thông thường chứa từ 7 đến 34 miligam vàng trong các bảng mạch và đầu nối, với tổng giá trị ước tính từ 1,16 đến 5,81 USD. Mặc dù việc vứt bỏ thiết bị điện tử là bất hợp pháp ở nhiều tiểu bang Mỹ, hàng triệu thiết bị vẫn bị loại bỏ mỗi năm, với giá trị lượng vàng bên trong không hề rẻ.

Vàng là vật liệu được ưa chuộng trong các thiết bị điện tử nhờ vào khả năng dẫn điện tốt, độ bền cao và khả năng tạo hình thành các sợi dây mỏng khó đứt. Những đặc điểm này giúp nó đảm bảo truyền tín hiệu đáng tin cậy và hiệu suất hoạt động lâu dài.

Sử dụng vàng trong thiết bị điện tử bắt đầu từ giữa thế kỷ 20, khi cả máy tính và thiết bị liên lạc quân sự cần các kết nối bền vững hơn. Nhờ những tiến bộ trong công nghệ tái chế, việc khai thác vàng từ rác thải điện tử không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường.