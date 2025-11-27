Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép trong rừng sâu ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
27/11/2025 11:10 GMT+7

Công an xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện 1 điểm khai thác vàng trái phép trong rừng sâu. Đây là khu vực mà nhiều năm trước trở thành điểm nóng về nạn khai thác vàng trái phép ở Hà Tĩnh.

Ngày 27.11, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép trong rừng sâu tại ngọn đồi Moòng Coòng (thuộc địa phận thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng). Sự việc được phát hiện khi UBND xã Kỳ Thượng thành lập đoàn liên ngành tuần tra, ngăn chặn việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép trong rừng sâu ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Đoàn liên ngành xã Kỳ Thượng thu giữ nhiều dụng cụ khai thác vàng tại đồi Moòng Coòng

ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, vào ngày 26.11, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Kỳ Thượng khi vào sâu trong đồi Moòng Coòng thì phát hiện hiện trường khai thác vàng trái phép, nhưng không thấy bóng dáng của những người khai thác vàng lậu.

Tại hiện trường, đoàn phát hiện nhiều hố đào, bãi đất đá và dụng cụ phục vụ khai thác vàng. Các dấu vết cho thấy hoạt động của "vàng tặc" diễn ra lén lút trong thời gian gần đây.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành tiêu hủy lán trại, thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan đến việc khai thác vàng trái phép.

Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép trong rừng sâu ở Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Các dấu vết cho thấy hoạt động của "vàng tặc" diễn ra lén lút trong thời gian gần đây

ẢNH: TÂN KỲ

Theo Công an xã Kỳ Thượng, khu vực đồi Moòng Coòng nhiều năm trước từng là điểm nóng của "vàng tặc". Lực lượng chức năng từng triệt phá, bắt giữ nhiều người có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực này.

Sau thời gian "yên ổn", nạn trạng khai thác vàng trái phép lại tái diễn ở đây. Những người khai thác vàng lậu lợi dụng đêm tối để đưa người và phương tiện vào rừng đào đãi, nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tin liên quan

Công an Lâm Đồng triệt phá vụ khai thác vàng trái phép

Công an Lâm Đồng triệt phá vụ khai thác vàng trái phép

Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam các bị can khai thác vàng trái phép xảy ra tại xã Tà Năng.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh khai thác vàng khai thác vàng trái phép Vàng Tặc thu giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận