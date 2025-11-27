Tái diễn nạn khai thác vàng trái phép trong rừng sâu ở Hà Tĩnh

Ngày 27.11, thông tin từ Công an xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép trong rừng sâu tại ngọn đồi Moòng Coòng (thuộc địa phận thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng). Sự việc được phát hiện khi UBND xã Kỳ Thượng thành lập đoàn liên ngành tuần tra, ngăn chặn việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Đoàn liên ngành xã Kỳ Thượng thu giữ nhiều dụng cụ khai thác vàng tại đồi Moòng Coòng ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, vào ngày 26.11, đoàn kiểm tra liên ngành của xã Kỳ Thượng khi vào sâu trong đồi Moòng Coòng thì phát hiện hiện trường khai thác vàng trái phép, nhưng không thấy bóng dáng của những người khai thác vàng lậu.

Tại hiện trường, đoàn phát hiện nhiều hố đào, bãi đất đá và dụng cụ phục vụ khai thác vàng. Các dấu vết cho thấy hoạt động của "vàng tặc" diễn ra lén lút trong thời gian gần đây.

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành tiêu hủy lán trại, thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan đến việc khai thác vàng trái phép.

Các dấu vết cho thấy hoạt động của "vàng tặc" diễn ra lén lút trong thời gian gần đây ẢNH: TÂN KỲ

Theo Công an xã Kỳ Thượng, khu vực đồi Moòng Coòng nhiều năm trước từng là điểm nóng của "vàng tặc". Lực lượng chức năng từng triệt phá, bắt giữ nhiều người có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực này.

Sau thời gian "yên ổn", nạn trạng khai thác vàng trái phép lại tái diễn ở đây. Những người khai thác vàng lậu lợi dụng đêm tối để đưa người và phương tiện vào rừng đào đãi, nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.