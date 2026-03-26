Công nghệ mới giúp liên lạc không dây dưới lòng đất

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông Hàn Quốc (ETRI) đã tạo ra một bước đột phá đáng chú ý trong lĩnh vực này khi phát triển công nghệ cho phép liên lạc bằng giọng nói ở độ sâu 100 mét dưới lòng đất mà không cần dây nối.

Các nhà nghiên cứu tham gia phát triển công nghệ truyền thông địa từ ẢNH: ETRI

Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên lý truyền thông ngầm bằng từ trường, đánh dấu nỗ lực thành công đầu tiên trên thế giới. Thay vì sử dụng sóng radio thông thường dễ bị hấp thụ bởi đất và đá, hệ thống của ETRI sử dụng từ trường tần số thấp. Hệ thống bao gồm một ăng-ten phát có đường kính 1 mét đặt trên mặt đất và một cảm biến thu nhỏ (cầm tay) được đặt dưới lòng đất, hoạt động ở tần số khoảng 15 kHz. Băng thông này đủ để hỗ trợ tốc độ dữ liệu từ 2 đến 4 kbps giúp liên lạc 2 chiều rõ ràng.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thành công khả năng liên lạc giữa mặt đất và lớp ngầm thứ năm của một mỏ đá vôi, nơi công nghệ không dây hiện tại không thể tiếp cận. Trong khi các nghiên cứu trước đây chỉ đạt được khoảng cách vài chục mét, ETRI đã nâng con số này lên 100 mét và công nghệ mới còn được thiết kế để có thể đạt được khoảng cách xa hơn nữa.

Vai trò của liên lạc dưới lòng đất

Những ai đã theo dõi tin tức về các vụ sập hầm mỏ hoặc đường hầm sẽ hiểu cảm giác bất lực của các đội cứu hộ khi họ mất liên lạc với những công nhân bị mắc kẹt. Công nghệ mới có thể thay đổi hoàn toàn tình hình, cho phép các đội cứu hộ liên lạc với những người sống sót bị vùi lấp trong thời gian thực, từ đó cải thiện đáng kể tỷ lệ cứu hộ.

Công nghệ mới có thể được xem là một phiên bản tương tự như tính năng liên lạc vệ tinh mà Apple tích hợp trong những chiếc iPhone mới nhất, từ đó giúp những người bị mắc kẹt không có kết nối mạng liên lạc với các dịch vụ cứu hộ.

Ngoài lĩnh vực khai thác mỏ và cứu hộ, công nghệ từ ETRI còn có thể được áp dụng trong các đường hầm tiện ích ngầm, đường ống dẫn khí và dầu mỏ, cũng như trong các hoạt động hầm trú ẩn quân sự. ETRI cũng đang nghiên cứu khả năng kết nối hệ thống này với các thiết bị cá nhân như smartphone nhằm tăng tính tiện dụng trong các tình huống cứu hộ thực tế.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí IEEE IoT Journal, đồng thời bằng sáng chế cho các thành phần chính của công nghệ đã được đăng ký.