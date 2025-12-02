Israel cấm sử dụng điện thoại Android trong liên lạc quân sự

Theo thông tin từ The Jerusalem Post và Israel National News, quy định này áp dụng cho các sĩ quan cấp cao từ trung tá trở lên, yêu cầu họ chuyển từ điện thoại Android sang sử dụng iPhone cho mọi hoạt động liên lạc chính thức.

Các sĩ quan cấp cao của Israel sẽ không được sử dụng điện thoại Android để liên lạc tác chiến hay chỉ huy ẢNH: REUTERS

Mục tiêu của IDF là giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các sĩ quan cấp cao, có thể đe dọa an ninh của quân đội. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng muốn chuẩn hóa hệ điều hành và đơn giản hóa các biện pháp kiểm soát cũng như cập nhật bảo mật.

Israel National News cho biết, IDF đã cung cấp điện thoại cho các sĩ quan có cấp bậc đại tá trở lên và trong những năm gần đây, quân đội đã ngừng hỗ trợ các thiết bị Android, thay vào đó chỉ phân phối iPhone. IDF cho rằng iPhone an toàn hơn vì khó bị hack và theo dõi hơn.

Mặc dù điện thoại Android vẫn được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, nhưng không được sử dụng trong các hoạt động tác chiến và chỉ huy.

Quyết định của IDF được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Google đạt được thành công trong việc bảo mật cho điện thoại Pixel, khi thiết bị này được đưa vào danh sách phê duyệt của Mạng Tích hợp Quốc phòng Mỹ (DoDIN). Trước đó, chỉ có iPhone và các thiết bị Samsung mới lọt vào danh sách này.

Android bị xem là 'điểm yếu bảo mật'

Gần đây, IDF đã phải đối mặt với một chiến dịch gián điệp mạng tinh vi từ Iran, được gọi là "SpearSpecter". Theo Ynet Global, Cơ quan Kỹ thuật số Quốc gia Israel (NIA) phát hiện nhóm tin tặc Iran này đã thiết kế một cuộc tấn công nhắm vào các cá nhân trong lĩnh vực quốc phòng và chính phủ Israel, cùng với gia đình của họ. Mục tiêu của vụ tấn công là giành quyền truy cập lâu dài vào các mục tiêu thay vì chỉ đánh cắp mật khẩu và dữ liệu.

Điện thoại chạy hệ điều hành Android dễ bị hack hơn iPhone

Các cuộc tấn công này sử dụng các chiến dịch kỹ thuật xã hội, dụ dỗ mục tiêu tham gia vào "các hội nghị danh giá" hoặc "các cuộc họp cấp cao". WhatsApp trở thành công cụ chính để bắt đầu liên lạc, sau khi tạo dựng được lòng tin, kẻ tấn công sẽ gửi một liên kết độc hại để nạn nhân nhập thông tin đăng nhập.

Ngoài ra, những kẻ tấn công còn cố gắng cài đặt phần mềm độc hại được gọi là "Tamecat" nhằm vào các thiết bị của mục tiêu để tạo ra một cửa hậu (backdoor) trên máy tính Windows của nạn nhân và rất khó bị phát hiện. Dữ liệu cũng được di chuyển qua các kênh Telegram và Discord để che giấu lưu lượng truy cập.

Tờ The Jerusalem Post còn đề cập đến các âm mưu tấn công "honeypot" nhắm vào binh lính, trong đó kẻ tấn công giả dạng thành phụ nữ để thuyết phục nạn nhân cài đặt phần mềm độc hại vào thiết bị của họ nhằm truy cập vào danh bạ, ảnh và dữ liệu vị trí theo thời gian thực. Trước đó, vào năm 2019, IDF cảnh báo Hamas đã sử dụng WhatsApp để thu thập thông tin từ quân đội ở biên giới Gaza.