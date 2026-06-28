Công nghệ mới rút ngắn thời gian sạc xe điện

Sự phát triển của xe điện thường gắn liền với việc gia tăng kích thước pin để mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, chiến lược này dẫn đến trọng lượng lớn hơn, chi phí cao và tác động môi trường lớn hơn trong quá trình sản xuất pin.

Thời gian sạc luôn là điều đau đầu với người dùng xe điện hiện tại ẢNH: REUTERS

Để tìm kiếm một hướng đi khả thi hơn, Shell đã giới thiệu dự án mang tên Triple 10 Challenge Concept Car. Trong số này, tên gọi "Triple 10" không phải ngẫu nhiên mà phản ánh 3 mục tiêu cụ thể mà Shell đặt ra cho nguyên mẫu này:

Sạc pin từ 10% lên 80% trong chưa đầy 10 phút. Đạt hiệu suất năng lượng 10 km/kWh. Giảm tổng lượng khí thải carbon của xe xuống dưới 10 tấn CO 2 trong suốt vòng đời.

Cách Shell thực hiện ý tưởng xe điện tương lai

Để đạt được những mục tiêu này, Shell không tập trung vào việc tăng kích thước pin, thay vào đó, họ chú trọng vào việc giảm trọng lượng và quản lý nhiệt hiệu quả hơn. Điểm đột phá của dự án nằm ở hệ thống làm mát bằng cách ngâm, trong đó các tế bào pin tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng điện môi do Shell phát triển. Hệ thống này giúp tản nhiệt hiệu quả hơn so với các phương pháp làm mát truyền thống.

Shell không phải là công ty duy nhất theo đuổi hướng đi này. BYD cũng đã phát triển các bộ sạc có khả năng phục hồi đáng kể phạm vi hoạt động chỉ trong vài phút, điều đó cho thấy tốc độ sạc đang trở thành yếu tố quyết định khi người tiêu dùng lựa chọn xe điện.

Trước khi quyết định mua xe điện, người dùng nên chú ý đến cấu trúc sạc của xe, đặc biệt là các mẫu xe có hệ thống 800 volt, vì chúng có thể giảm đáng kể thời gian chờ đợi trong những chuyến đi dài.

Hiện tại, Triple 10 Challenge Concept Car chỉ là một nguyên mẫu công nghệ và không nhằm mục đích cạnh tranh trực tiếp với bất kỳ mẫu xe điện nào hiện có. Mục tiêu chính của Shell là chứng minh cho ngành công nghiệp thấy rằng có một con đường thay thế cho các loại pin khổng lồ, tập trung vào hiệu quả hệ thống chứ không chỉ là dung lượng năng lượng.