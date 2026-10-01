Công nghệ pin được kỳ vọng giúp xe điện đi xa hơn

Việc chuyển đổi từ pin lithium-ion sang pin thể rắn đang mở ra những cơ hội mới cho xe điện, với khả năng mở rộng phạm vi hoạt động và tăng tốc độ sạc. Mặc dù có nhiều hứa hẹn, việc trang bị pin thể rắn cho xe điện vẫn chưa diễn ra.

Pin thể rắn sẽ là lựa chọn được BYD ưu tiên trên các mẫu xe điện cao cấp sắp tới ẢNH: REUTERS

Giờ đây, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD đã tự tin khẳng định họ đang ở "vị trí dẫn đầu" trong việc thương mại hóa công nghệ này. Đây là thông tin được Phó chủ tịch điều hành của BYD, bà Stella Li, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Carwow của Tây Ban Nha, đồng thời cho biết công ty sẽ ra mắt mẫu xe đầu tiên sử dụng pin thể rắn vào năm 2027.

"Bằng việc phát triển pin thể rắn, BYD đang dẫn đầu về cả thương mại hóa và công nghệ. Chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu xe đầu tiên sử dụng công nghệ này vào năm tới", bà Li nhấn mạnh.

Những phát biểu của bà Li cũng phù hợp với kế hoạch mà Giám đốc công nghệ Sun Huajun của FinDreams (công ty con chuyên về pin của BYD) công bố tại một hội nghị về pin vào tháng 2.2025. Ông Sun cho biết BYD dự kiến sẽ trình diễn và lắp đặt pin thể rắn trên xe điện lần đầu tiên vào năm 2027, trước khi công nghệ này được sản xuất hàng loạt vào khoảng năm 2030.

BYD vẫn chưa từ bỏ pin lithium cho xe điện

Trong khi pin thể rắn sẽ được sử dụng chủ yếu trong các mẫu xe cao cấp, nhà khoa học trưởng của BYD, ông Lian Yubo, cho biết pin lithium truyền thống vẫn sẽ được duy trì. Ông Lian chia sẻ: "Pin thể rắn sẽ hỗ trợ lẫn nhau với pin lithium sắt photphat và được áp dụng cho các loại xe ở nhiều cấp độ khác nhau".

So với pin lithium-ion, pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn thay vì dung dịch lỏng, giúp tăng mật độ năng lượng, tạo ra pin nhỏ hơn, nhẹ hơn và có quãng đường di chuyển xa hơn sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, pin thể rắn cũng an toàn hơn, ít có khả năng bắt lửa và có thể hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất vẫn là một thách thức lớn, vì vậy BYD dự kiến sẽ giới thiệu pin thể rắn trên các mẫu xe cao cấp trước tiên, như phiên bản tương lai của Denza Z. Nhiều nhà sản xuất ô tô khác cũng đang lên kế hoạch đưa xe sử dụng pin thể rắn ra thị trường trong những năm tới. Ví dụ, Toyota dự kiến ra mắt xe sử dụng pin thể rắn vào năm 2027 hoặc 2028, trong khi Mercedes-Benz đã bắt đầu thử nghiệm mẫu EQS và Stellantis cũng đang phát triển Dodge Charger với công nghệ pin này.

Đầu năm nay, Honda đã hợp tác với QuantumScape để phát triển pin thể rắn như là một phần trong kế hoạch đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, mặc dù tiềm năng của công nghệ pin thể rắn rất hứa hẹn, hầu hết các nhà sản xuất ô tô vẫn đang ở giai đoạn đầu của cuộc đua này.