Công nghệ pin mới giúp giảm nguy cơ cháy nổ ở xe điện

Những vụ cháy nổ pin đã gây ra lo ngại trong dư luận và làm chậm quá trình áp dụng xe điện trên diện rộng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại DGIST (Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk) của Hàn Quốc đã phát triển một loại pin mang tính cách mạng hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

Cháy nổ pin xe điện là điều gây lo ngại nhất ở giới chuyên gia ẢNH: REUTERS

Điểm nổi bật của công nghệ mới này là cấu trúc 3 lớp độc đáo. Các nhà khoa học đã phát triển một chất điện phân polymer rắn, trong đó có thành phần decabromodiphenyl ethane hoạt động như một lá chắn lửa tự nhiên giúp pin gần như không thể bắt lửa. Ngoài ra, zeolit - một khoáng chất có khả năng tăng cường cấu trúc bên trong của pin - cũng được tích hợp vào thiết kế.

Hiệu suất pin vượt trội



Đáng chú ý đối với công nghệ pin mà các nhà nghiên cứu tạo ra chính là những cải tiến về an toàn không làm giảm hiệu suất của chúng. Thực tế, pin từ DGIST đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về tuổi thọ và hiệu quả. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy, sau 1.000 chu kỳ sạc - tương đương với quãng đường từ 300.000 đến 500.000 km trong điều kiện thực tế - pin vẫn giữ được 87,9% dung lượng ban đầu. Hiệu suất này được lý giải nhờ nồng độ lithium cao hơn cho phép các ion di chuyển linh hoạt hơn. Cấu trúc 3 lớp cũng đóng vai trò quan trọng, với lớp giữa cung cấp độ cứng cần thiết, trong khi các lớp ngoài mềm hơn giúp cải thiện khả năng vận chuyển ion.

Khám phá này không chỉ có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp ô tô mà còn có tiềm năng cách mạng hóa nhiều lĩnh vực khác, từ smartphone đến hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Giáo sư Kim Jae-hyun, nhà nghiên cứu chính của dự án, nhấn mạnh bước đột phá này sẽ thúc đẩy việc thương mại hóa pin lithium sử dụng chất điện phân polymer rắn.

Một ưu điểm nổi bật khác của loại pin này là khả năng tự dập tắt trong trường hợp xảy ra sự cố nhiệt, điều này có thể thay đổi hoàn toàn các tiêu chuẩn an toàn trong ngành lưu trữ năng lượng. Với nhiều ứng dụng tiềm năng, từ thiết bị điện tử cầm tay đến các cơ sở công nghiệp, công nghệ pin mới do DGIST phát triển hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho an toàn và hiệu suất trong lĩnh vực năng lượng.