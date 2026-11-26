Thời gian chờ sạc là một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng xe điện phải đối mặt. Khác với xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống, xe điện cần nhiều thời gian hơn để nạp năng lượng. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Đại học Rice (Mỹ) đang nghiên cứu một công nghệ pin mới có khả năng sạc đầy xe điện chỉ trong vòng 4 phút, thậm chí nhanh hơn cả việc bước ra quán gần nhà mua một cốc cà phê.

Thời gian chờ sạc pin xe điện là một trong những nỗi khó chịu của nhiều người dùng ẢNH: BYD

Được công bố trên tạp chí khoa học Advanced Materials, nghiên cứu này tập trung vào việc sản xuất than chì tổng hợp, một thành phần quan trọng trong pin lithium-ion, chỉ trong 0,2 giây. Phương pháp mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian sản xuất mà còn giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng, khí thải và chi phí liên quan.

Than chì thường được sử dụng trong cực dương của pin lithium-ion, nơi lưu trữ ion lithium trong quá trình sạc. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của các ion này qua vật liệu thường bị hạn chế, gây ra tình trạng tắc nghẽn khi các nhà sản xuất cố gắng tăng tốc độ sạc. Phương pháp truyền thống yêu cầu nung nóng than chì tổng hợp trong thời gian dài ở nhiệt độ cao, dẫn đến chi phí sản xuất cao và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Phát hiện giúp giảm 80% chi phí sản xuất vật liệu pin xe điện

Để khắc phục vấn đề, nhóm nghiên cứu đã trộn than cốc dầu mỏ, một sản phẩm phụ rẻ tiền từ quá trình lọc dầu, với một lượng nhỏ hợp chất niken. Hỗn hợp này sau đó được tiếp xúc với một xung điện mạnh để nhanh chóng đạt nhiệt độ khoảng 2.500°C. Chỉ trong 0,2 giây, carbon đã được sắp xếp thành than chì có cấu trúc trật tự, với niken đóng vai trò như một khung đỡ tạm thời, tạo ra khoảng cách giữa các lớp carbon rộng hơn giúp ion lithium di chuyển dễ dàng hơn.

Khi thử nghiệm, vật liệu than chì mới cho phép sạc pin lithium-ion chỉ trong 4 phút mà không làm giảm tuổi thọ pin. Các nhà nghiên cứu cho biết vật liệu này giữ lại 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc và xả, cho thấy hiệu suất sạc được cải thiện mà không ảnh hưởng đến độ bền. Hơn nữa, phương pháp sản xuất này có thể giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính hơn 80% so với sản xuất than chì thông thường, đồng thời giảm khoảng 80% chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, cần lưu ý thời gian sạc 4 phút chỉ phản ánh hiệu suất trong phòng thí nghiệm, không phải tốc độ sạc thực tế của pin xe điện trong điều kiện sử dụng hằng ngày. Tốc độ sạc thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thiết kế pin, quản lý nhiệt độ và thiết bị sạc.

Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực xe điện. Nhóm nghiên cứu cũng đang tìm cách mở rộng quy trình sản xuất để áp dụng thương mại mà vẫn giữ được các đặc tính vật liệu tương tự.