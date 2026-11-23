Ford đã chính thức khởi động sản xuất tại nhà máy sản xuất pin trị giá 3 tỉ USD ở Marshall, Michigan (Mỹ), cách Detroit khoảng 160 km về phía tây. Các cell pin hoàn thiện sẽ được vận chuyển đến nhà máy của công ty ở Louisville, Kentucky, nơi đang chế tạo các nguyên mẫu cho xe bán tải cỡ nhỏ có tên Fathom. CEO Jim Farley của Ford đã giới thiệu Fathom như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Tesla và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Pin LFP (Lithium Iron Phosphate) đóng vai trò then chốt trong chiến lược sản xuất pin xe điện giá rẻ mà Ford đang hướng đến. Đây là công nghệ pin có chi phí thấp hơn so với pin niken thường được sử dụng trong nhiều xe điện, đồng thời hứa hẹn mang đến độ bền cao hơn. Đây là lý do khiến nhiều nhà sản xuất ô tô chuyển sang công nghệ LFP. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ này được phát triển tại Mỹ, Trung Quốc lại chiếm ưu thế trong việc sản xuất hàng loạt, dẫn đến việc các nhà sản xuất ô tô Mỹ gặp khó khăn trong việc có nguồn cung pin trong nước.

Công nghệ của CATL giúp Ford tăng tốc độ sản xuất pin, từ đó giúp giảm giá thành xe điện ẢNH: REUTERS

Nhà máy ở Marshall có khả năng sản xuất 40 pin mỗi phút, với tổng công suất đạt 20 gigawatt-giờ mỗi năm, chia đều cho xe điện và lĩnh vực lưu trữ năng lượng cho Ford. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng một nửa so với mục tiêu ban đầu là 40 gigawatt-giờ, do Ford và ngành công nghiệp ô tô đã điều chỉnh tham vọng về xe điện.

'Bí quyết' từ CATL giúp Ford hiện thực hóa bài toán giảm giá thành xe điện

Ford cho biết tốc độ sản xuất cao sẽ giúp giảm chi phí pin, đồng thời có khả năng mở rộng trong tương lai. Để giải quyết bài toán tốc độ, công ty đã sử dụng công nghệ được cấp phép bởi tập đoàn CATL đến từ Trung Quốc.

Alan Clarke, Phó chủ tịch phụ trách các dự án phát triển tiên tiến của Ford, nhấn mạnh rằng việc cấp phép công nghệ từ CATL chủ yếu liên quan đến vấn đề tốc độ. Ông cho biết: "Nếu muốn sản xuất xe điện giá phải chăng tại Mỹ, chúng ta cần phải làm điều đó nhanh nhất có thể". Đồng thời, Ford cho biết công ty đang học cách tự sản xuất các cell pin thay vì chỉ đơn thuần mua bản quyền công nghệ từ CATL. Theo Ford, công ty sở hữu và vận hành nhà máy Marshall, trong khi CATL cung cấp công nghệ theo thỏa thuận cấp phép.

Tuy nhiên, một số quan chức ở Washington không đồng tình với cách tiếp cận này. Trong một bức thư gửi cho Farley hồi tháng 9, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy bày tỏ sự lo ngại về việc Ford phụ thuộc vào công nghệ được cấp phép từ CATL. Ford đã phản hồi rằng bức thư này là một "nỗ lực sai lầm nhằm thu hút sự chú ý của dư luận".

Mặc dù vậy, tranh chấp này có thể ảnh hưởng đến tài chính của Ford. Một phát ngôn viên của công ty cho biết họ vẫn kỳ vọng nhà máy sẽ đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế liên bang cho việc sản xuất pin. Nếu được chấp thuận, khoản tín dụng này sẽ giúp giảm chi phí sản xuất pin, hỗ trợ Ford trong việc đưa Fathom ra thị trường với mức giá hợp lý.

Được biết, trong khi phần lớn quy trình sản xuất được tự động hóa, Ford vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc chứng nhận quy trình sản xuất. Công ty dự kiến sẽ tăng cường sản xuất pin trong năm tới, trước khi Fathom ra mắt theo dự kiến vào quý 4/2027.