Tờ SEDaily của Hàn Quốc cho biết, giá của các mẫu Galaxy A có thể tăng lên tới 19%, tương đương mức tăng 60 USD. Samsung dự kiến sẽ công bố bảng giá điều chỉnh vào ngày 1.1.2027, vì vậy, nếu đang có ý định mua một điện thoại Galaxy giá rẻ, đây có thể là thời điểm lý tưởng để thực hiện giao dịch.

Nhiều mẫu điện thoại Galaxy A đang trở nên đắt đỏ ẢNH: CTV

Thông tin trên diễn ra không lâu sau khi Samsung tăng giá một số mẫu điện thoại trong dòng Galaxy A, cũng như một số mẫu Galaxy M/F tại Ấn Độ. Hiện tại, chưa rõ việc điều chỉnh giá sẽ áp dụng tại thị trường Việt Nam khi nào.

Sự gia tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các chip bộ nhớ, khi các nhà sản xuất chuyển trọng tâm sang DRAM máy chủ và SSD doanh nghiệp. Hiện tại, chi phí bộ nhớ đã chiếm một phần lớn trong tổng chi phí sản xuất smartphone. Báo cáo cho thấy, tỷ lệ bộ nhớ trong tổng chi phí linh kiện (BoM) của các mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ đã tăng từ 20% lên 54% chỉ trong hơn một năm qua.

Giá bán dòng Galaxy A sau điều chỉnh sẽ ra sao?

Dưới đây là bảng giá hiện tại và giá mới dự kiến cho một số mẫu Galaxy A:

Model Giá hiện tại Giá mới (từ 1.1.2027) Mức tăng Galaxy A07 5G 199 USD 229 USD +30 USD (15,1%) Galaxy A18 LTE 259 USD 299 USD +40 USD (15,4%) Galaxy A17 5G 269 USD 319 USD +50 USD (18,6%) Galaxy A27 359 USD 399 USD +40 USD (11,1%) Galaxy A37 439 USD 499 USD +60 USD (13,7%) Galaxy A57 549 USD 599 USD +50 USD (9,1%)

Ngoài việc điều chỉnh giá cho các mẫu Galaxy A, Samsung cũng đang xem xét tăng giá 25% cho việc nâng cấp bộ nhớ thêm 128 GB hoặc thêm 4 GB RAM, từ 80 USD lên 100 USD. Theo báo cáo quý 3/2026 của Samsung, chi phí mua chip nhớ di động đã chiếm hơn 12% tổng chi phí nguyên vật liệu của bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) của công ty. Các nhà cung cấp bộ nhớ chính cho Samsung bao gồm Micron của Mỹ và Kioxia của Nhật Bản.

Một quan chức trong ngành đã bày tỏ lo ngại rằng việc tăng giá bộ nhớ sẽ dẫn đến giá bán lẻ smartphone tăng, từ đó làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.