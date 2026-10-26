Dòng điện thoại Samsung Galaxy A sắp trở nên khó mua hơn

Theo PhoneArena, Samsung đang triển khai kế hoạch cắt giảm sản lượng dòng điện thoại Galaxy A trong quý 4/2026 khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu, tương đương mức giảm xấp xỉ 10 triệu thiết bị mỗi năm, theo trang ETNews của Hàn Quốc.

Quyết định hạn chế nguồn cung dòng máy phổ thông này nhằm đối phó với tình trạng chi phí bán dẫn tăng cao, trong bối cảnh chip nhớ hiện chiếm hơn 50% tổng chi phí sản xuất một chiếc điện thoại giá rẻ và tầm trung.

Điện thoại Samsung Galaxy dòng A sắp khó mua hơn do bị siết nguồn cung ẢNH: SAMSUNG

Áp lực linh kiện buộc Samsung siết nguồn cung dòng Galaxy A

Đợt cắt giảm này không dừng lại ở biện pháp nhất thời khi một nguồn tin giấu tên trong ngành tiết lộ bộ phận Mobile Communications (MX) của Samsung Electronics đang chịu thua lỗ và dự kiến sẽ tiếp tục giảm hơn 10% sản lượng Galaxy A vào năm 2027. Việc giá linh kiện then chốt leo thang liên tục khiến hãng công nghệ Hàn Quốc gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì mức giá bán vừa túi tiền cho khách hàng.

Động thái siết chặt nguồn cung Galaxy A diễn ra bất chấp thực tế dòng máy này đang đóng vai trò then chốt giúp Samsung giữ vững thị phần trong năm 2026. Báo cáo từ Counterpoint Research ghi nhận Samsung vừa đứng đầu tại Ấn Độ với 17% thị phần giữa lúc thị trường sụt giảm 20% trong quý 3, đồng thời các mẫu máy Galaxy A cũng chiếm tới 5 vị trí trong top 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu ở quý 1 và 3 vị trí hàng đầu vào quý 2/2026.

Chiến lược dồn trọng tâm vào các thiết bị đắt tiền giúp Samsung tối ưu hóa biên lợi nhuận, nhưng đồng thời tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu tầm ảnh hưởng tại các thị trường trọng điểm và đánh mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ tập trung vào phân khúc giá trị kinh tế.

Trước việc nguồn cung máy giá rẻ bị thu hẹp, hãng công nghệ Hàn Quốc cần mang đến những nâng cấp mang tính đột phá và thuyết phục hơn trên các dòng cao cấp Galaxy S hay Galaxy Z thay vì những cải tiến nhỏ giọt về màn hình hay hiệu năng, nhằm tạo lý do rõ ràng để người dùng lựa chọn phân khúc cao hơn.