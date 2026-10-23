5 mẫu điện thoại Samsung Galaxy hết hạn hỗ trợ phần mềm vào năm 2029

Sau khi công bố chính sách hỗ trợ phần mềm lên tới 7 năm cho dòng Galaxy S24, Samsung cũng đã mở rộng thời gian cập nhật 6 năm cho các thiết bị dòng Galaxy A ra mắt sau đó.

Tuy nhiên, các dòng máy phát hành trước thời điểm áp dụng chính sách mới vẫn tuân theo quy chuẩn cũ với 4 năm nâng cấp hệ điều hành và 5 năm cập nhật bảo mật. Điều này khiến một số dòng máy phổ biến sẽ chính thức chạm mốc kết thúc vòng đời hỗ trợ trong năm 2029. Dưới đây là 5 mẫu máy tiêu biểu người dùng cần nắm rõ để chủ động kế hoạch sử dụng hoặc nâng cấp thiết bị.

Samsung Galaxy A55

Là mẫu máy cao cấp nhất dòng A trong thế hệ của mình, Galaxy A55 trang bị màn hình AMOLED 120 Hz, chip Exynos 1480 cùng cụm ba camera với cảm biến chính 50 MP và camera selfie 32 MP. Ra mắt đầu năm 2024 cùng nền tảng Android 14, thiết bị sẽ nhận bản nâng cấp hệ điều hành cuối cùng là Android 18 vào năm 2028 trước khi dừng nhận các bản vá bảo mật vào năm 2029.

Mẫu điện thoại Galaxy A55 cao cấp nhất dòng A ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOGEMIO

Chính sách cập nhật này cũng áp dụng tương tự cho các biến thể theo khu vực gồm C55, M55, M55s và F55. Trong khi đó, thế hệ kế nhiệm Galaxy A56 được nâng lên 6 năm hỗ trợ với thời hạn kéo dài tới năm 2031, mở ra lựa chọn nâng cấp nếu người dùng muốn kéo dài vòng đời phần mềm.

Samsung Galaxy A35

Ra mắt cùng thời điểm với A55, Galaxy A35 sở hữu màn hình AMOLED 120 Hz và cụm ba camera, nhưng sử dụng vi xử lý Exynos 1380 yếu hơn, cùng với đó là các cảm biến góc siêu rộng 8 MP và selfie 13 MP. Thiết bị vẫn đáp ứng tốt khả năng quay video 4K ở tốc độ 30 FPS và được tích hợp một số tính năng thuộc bộ công cụ Galaxy AI.

Samsung Galaxy A35 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Thiết bị cùng biến thể M35 tuân theo lộ trình 4 năm nâng cấp One UI và 5 năm bảo mật, đồng nghĩa bản cập nhật hệ điều hành cuối sẽ phát hành vào năm 2028 và kết thúc vòng đời bảo mật vào năm 2029. Phiên bản kế nhiệm Galaxy A36 sẽ được hưởng cam kết cập nhật 6 năm với thời hạn kéo dài đến năm 2031.

Samsung Galaxy A15

Galaxy A15 ra mắt giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, trang bị màn hình AMOLED 90 Hz, vi xử lý MediaTek Helio G99, RAM tối đa 8 GB và vẫn giữ lại cổng cắm tai nghe 3,5 mm. Máy sở hữu camera chính 50 MP không hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 5 MP và macro 2 MP.

Loạt màu sắc của Samsung Galaxy A15 ẢNH: SAMSUNG

Theo xác nhận từ bộ phận hỗ trợ của Samsung, thiết bị sẽ nhận bản nâng cấp hệ điều hành cuối cùng là Android 18 vào giai đoạn 2027 đến 2028. Các gói cập nhật bảo mật định kỳ của dòng máy này sẽ chính thức khép lại muộn nhất vào đầu năm 2029.

Samsung Galaxy A06 5G

Khác với phiên bản 4G chỉ có 2 lần nâng cấp hệ điều hành, bản Galaxy A06 5G ra mắt đầu năm 2025 được cam kết 4 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 4 năm vá lỗi bảo mật. Thiết bị sở hữu màn hình PLS LCD 90 Hz, vi xử lý Dimensity 6300 cùng camera chính 50 MP kết hợp cảm biến đo độ sâu.

Samsung Galaxy A06 5G ẢNH: SAMSUNG

Theo lộ trình, máy sẽ nhận các bản nâng cấp hệ điều hành cho tới Android 19 và dừng hỗ trợ bảo mật xuyên suốt năm 2029, áp dụng cho cả các biến thể M06 và F06. Riêng tại thị trường Singapore, thông tin niêm yết của hãng ghi nhận thời hạn hỗ trợ của model này kéo dài đến ngày 31.3.2030.

Samsung Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 là dòng máy siêu bền ra mắt vào tháng 1.2024, nổi bật với khả năng tháo rời pin, chuẩn kháng nước bụi IP68 và độ bền cấp quân đội MIL-STD-810H chống va đập hay nhiệt độ khắc nghiệt. Máy trang bị màn hình PLS LCD, vi xử lý Dimensity 6100+ và một camera sau với độ phân giải 50 MP.

Mẫu Galaxy XCover 7 siêu bền của Samsung ẢNH: SAMSUNG

Do tuân theo chính sách 4 năm nâng cấp hệ điều hành và 5 năm bảo mật, máy sẽ dừng nhận các bản cập nhật phần mềm lớn vào năm 2028 và ngưng vá lỗi vào năm 2029. Người dùng tìm kiếm thời gian hỗ trợ dài hơn có thể cân nhắc bản XCover 7 Pro ra mắt sau đó với cam kết 7 năm kéo dài đến tận năm 2032.