Báo cáo gần đây chỉ ra rằng Samsung sẽ bổ sung vào dòng Galaxy S một thành viên mới mang tên Galaxy S27 Pro. Đây được xem như là một lựa chọn giá rẻ hơn của Galaxy S27 Ultra bằng việc lược bỏ một số tính năng. Các nguồn tin cho biết, Samsung đặt kỳ vọng Galaxy S27 Pro sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn cả Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus. Mặc dù vậy, ý kiến từ người hâm mộ dường như không đúng mong đợi của Samsung.

Hình ảnh kết xuất được cho là cụm camera mặt sau của Galaxy S27 Pro ẢNH: ONLEAKS

Trong một cuộc khảo sát gần đây từ PhoneArena, 33% người tham gia cho rằng Galaxy S27 Pro chỉ có khả năng phổ biến hơn Galaxy S27 Plus, vốn thuộc dòng Plus bán ít nhất của gia đình Galaxy S hằng năm. Khoảng 20% người tham gia khảo sát tin rằng Galaxy S27 Pro sẽ có chút ưu thế so với Galaxy S27 tiêu chuẩn, vốn có lượng tiêu thụ cao hơn bản Plus và kém hơn bản Ultra.

Nhiều người tin Galaxy S27 Pro bán kém hơn cả Galaxy S25 Edge

Ngoài ra, có khoảng 13% người được hỏi cho rằng Galaxy S27 Pro sẽ là mẫu điện thoại kém phổ biến nhất trong dòng Galaxy S27. Đặc biệt, chưa đến 8% người tham gia cảm thấy sản phẩm này sẽ có doanh số thấp hơn cả Galaxy S25 Edge, mẫu điện thoại có doanh số kém khiến Samsung từng có ý định ngừng sản xuất phiên bản kế nhiệm.

Mặc dù vậy, vẫn có một số người tin tưởng vào tầm nhìn của Samsung. Hơn 26% người tham gia khảo sát cho rằng Galaxy S27 Pro sẽ gần như đạt được mức độ phổ biến tương đương với Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, liệu Galaxy S27 Pro có thể vượt qua được sức hút của Galaxy S27 Ultra hay không vẫn là dấu hỏi, đặc biệt khi nhiều khách hàng có nhu cầu cao hơn sẽ sẵn sàng chi thêm một khoản tiền để sở hữu Galaxy S27 Ultra.