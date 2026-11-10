Galaxy S27 Pro 'lỡ hẹn' với ống kính tele cao cấp

Khi những thông tin ban đầu về Galaxy S27 Pro xuất hiện vào đầu năm nay, những người dùng tìm kiếm một mẫu flagship nhỏ gọn từng kỳ vọng máy sẽ sở hữu hệ thống camera tương tự Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất từ chuyên trang SammyGuru chỉ ra rằng thiết bị này thực tế không có camera tele đạt chuẩn 'Pro' như mong đợi.

Galaxy S27 Pro không có camera zoom 'xịn' như phiên bản Ultra cao cấp

Theo báo cáo, Galaxy S27 Pro chỉ sở hữu cảm biến tele 10 MP kích thước 1/2,55 inch hỗ trợ zoom quang 3x sử dụng mã cảm biến Samsung S5K3LD. Mức thông số kỹ thuật này thấp hơn đáng kể so với các đồn đoán trước đó về các phương án zoom quang 5x 50 MP, 3,5x 50 MP hoặc 3x 12 MP.

Galaxy S27 Pro chỉ dùng ống kính tele 10 MP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Dẫu vậy, Galaxy S27 Pro vẫn được chia sẻ chung nhiều trang bị cao cấp với Galaxy S27 Ultra gồm camera chính 200 MP dùng cảm biến Samsung ISOCELL HP6, camera góc siêu rộng 50 MP và camera trước 16 MP hoàn toàn mới. Điểm khác biệt mấu chốt nằm ở ống kính tele, khi phiên bản cao cấp Galaxy S27 Ultra sở hữu cảm biến 50 MP hỗ trợ zoom quang 5x vượt trội hơn.

Trong khi đó, hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ tiếp tục duy trì cấu hình camera cơ bản tương tự thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26 và Galaxy S26+. Cả hai mẫu máy đều trang bị camera chính 50 MP (Sony IMX955 hoặc Samsung S5KGNG), camera góc siêu rộng 12 MP (Sony IMX564), camera tele 10 MP zoom quang 3x (Samsung S5K3K1) và camera selfie 12 MP.

Sự phân cấp thông số phần cứng này cho thấy Galaxy S27 Ultra vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho người dùng đam mê trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên sâu trên di động. Việc Galaxy S27 Pro bị cắt giảm cảm biến tele khiến thiết bị chưa thể đạt tới khả năng thu phóng chuyên nghiệp như người hâm mộ kỳ vọng.