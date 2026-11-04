Galaxy S27 Pro sắp có tính năng Privacy Display cải tiến

Privacy Display là tính năng được Samsung giới thiệu đầu tiên vào đầu năm 2026 khi ra mắt dòng Galaxy S26. Đây là tính năng độc quyền chỉ dành riêng cho mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp nhất nhằm phân biệt với các sản phẩm giá rẻ hơn.

Privacy Display hiện tại chỉ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ SamMobile cho biết Privacy Display sẽ không còn độc quyền trên mẫu Ultra của dòng Galaxy S27 sắp tới khi Samsung dự kiến đưa tính năng này vào Galaxy S27 Pro có giá rẻ, cùng một số cải tiến so với Privacy Display thế hệ đầu tiên. Nếu chính xác, Galaxy S27 Pro sẽ là mẫu đầu tiên không thuộc dòng Ultra được trang bị tính năng bảo mật này, một điều cũng không quá bất ngờ bởi Galaxy S27 Pro được xem như là một phiên bản nhỏ gọn hơn của dòng Ultra.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về các nâng cấp cụ thể cho tính năng Privacy Display, nhưng các tin đồn trước đây cho thấy Samsung đang phát triển tính năng chia màn hình nhằm giúp người dùng sử dụng Privacy Display chỉ trên một phần màn hình.

Vai trò của Privacy Display chưa thực sự ấn tượng?

Privacy Display là một cải tiến thú vị được giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra, với một lớp bảo vệ các nội dung riêng tư trên màn hình. Khi kích hoạt, một số điểm ảnh sẽ tắt đi tạo ra một lưới màu đen nhằm hạn chế góc nhìn của người khác. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc có hay không có Privacy Display sẽ không ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng, đặc biệt khi họ có thể sử dụng các miếng dán màn hình chống nhìn trộm với giá vài trăm nghìn đồng cho các mẫu giá rẻ hơn.

Được biết, Samsung đang mở rộng danh mục sản phẩm Galaxy S với phiên bản Pro nhằm mang đến một lựa chọn nhỏ gọn và giá rẻ hơn so với dòng Ultra trong năm tới. Sự khác biệt chính giữa Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro nằm ở kích thước màn hình: phiên bản Ultra dự kiến sẽ có màn hình AMOLED 6,9 inch, trong khi phiên bản Pro sẽ sử dụng màn hình 6,4 inch. Pin của phiên bản Pro cũng nhỏ hơn, với dung lượng 5.200 mAh so với 5.700 mAh của phiên bản Ultra. Ngoài ra, phiên bản Ultra vẫn sẽ hỗ trợ bút S Pen.