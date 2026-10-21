Galaxy S27 Pro có nguy cơ bị khai tử trước khi kịp trình làng?

Khi thời điểm ra mắt dòng Galaxy S27 đến gần cũng là lúc những tin đồn liên quan đến sản phẩm này đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Mới đây, thông tin rò rỉ đã tiết lộ nhiều chi tiết về thiết kế của các mẫu Galaxy S27, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự xuất hiện của mẫu Galaxy S27 Pro mà nhiều người kỳ vọng.

Miếng dán màn hình Galaxy S27 Pro đã không xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ ẢNH: SAMMYGURU

Theo PhoneArena, các hình ảnh rò rỉ mới được cho là miếng dán màn hình của ba mẫu Galaxy S27, gồm S27, S27 Plus và S27 Ultra, mang đến cái nhìn về thiết kế mặt trước của chúng dường như không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Cả ba mẫu đều giữ nguyên các góc bo tròn và lỗ khoét ở giữa cho camera selfie, tương tự như trên Galaxy S26. Đặc biệt, Galaxy S27 Ultra vẫn duy trì thiết kế mềm mại mà chúng ta đã thấy trên Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S27 Pro chỉ đơn giản là 'chưa hoàn thiện thiết kế'

Về kích thước màn hình, Galaxy S27 tiêu chuẩn dự kiến sẽ có màn hình 6,27 inch, trong khi Galaxy S27 Plus là 6,66 inch và Galaxy S27 Ultra là 6,89 inch. Tuy nhiên, thông tin về Galaxy S27 Pro, mẫu sản phẩm đi kèm một số tính năng nổi bật của S27 Ultra nhưng có màn hình nhỏ hơn (6,47 inch), lại không xuất hiện. Có thể Samsung chưa hoàn thiện thiết kế cho mẫu Pro, nhưng cũng không loại trừ khả năng sản phẩm này bị ngừng phát triển.

Nếu Samsung ngừng phát triển Galaxy S27 Pro, đó sẽ là một tin không hay cho cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt cho những ai đang chờ một phiên bản nhỏ hơn của dòng Ultra. Trước đó, các rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Pro sẽ không có bút S Pen, nhưng hiệu năng camera vẫn giữ nguyên như bản Ultra.

Samsung dự kiến sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng Galaxy S27 vào tháng 1 năm sau, mặc dù công ty có thể dời lịch ra mắt sang tháng 2 do các vấn đề sản xuất. Các nguồn tin cho biết Samsung có thể sẽ sử dụng chip Exynos 2700 trên một số mẫu Galaxy S27, thay vì chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 do lo ngại vấn đề hiệu suất và nhiệt độ. Mặc dù vậy, Qualcomm đã phủ nhận thông tin và khẳng định rằng họ đang hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.