Galaxy S27 Ultra lộ cụm camera mới, chưa ra mắt đã gây tranh luận

Samsung đang trong quá trình chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Galaxy S27 vào đầu năm 2027. Dự kiến, công ty sẽ bổ sung một mẫu mới, với tên gọi Galaxy S27 Pro. Mặc dù vậy, Galaxy S27 Ultra vẫn là cái tên nhận sự chú ý khi đây là sản phẩm mạnh mẽ nhất trong danh mục.

Hình ảnh rò rỉ được cho là ốp lưng của Galaxy S27 Ultra ẢNH: @UniverseIce

Gần đây, thông tin và hình ảnh rò rỉ về Galaxy S27 Ultra đã bắt đầu xuất hiện trên mạng. Một video từ nguồn tin đáng tin cậy @UniverseIce trên X đã cung cấp hình ảnh của một chiếc ốp lưng bảo vệ Galaxy S27 Ultra, mang đến cái nhìn về thiết kế camera sau của điện thoại. Theo thông tin rò rỉ, cụm camera của Galaxy S27 Ultra có thể sẽ được thiết kế nằm ngang, trải dài khắp mặt sau, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong thiết kế của sản phẩm.

Ngoài ra, những thông tin trước đó cũng cho thấy Samsung có thể sẽ loại bỏ cảm biến tele thứ hai, thay vào đó là ba camera phía sau. Kết quả là, Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele kính tiềm vọng 50 MP. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi Samsung.

Thiết kế ốp lưng dành cho các thành viên gia đình Galaxy S27 ẢNH: @UniverseIce

Bên cạnh đó, @UniverseIce cũng đăng tải hình ảnh so sánh sự khác biệt về cách bố trí camera mặt sau của các thành viên khác nhau trong gia đình Galaxy S27. Trong số này, Galaxy S27 và S27 Plus có cụm camera lồi theo chiều dọc, trong khi Galaxy S27 Pro và S27 Ultra có cụm camera lồi theo chiều ngang. Sự khác biệt này tạo nên nét độc đáo cho các mẫu cao cấp của Samsung. Tuy nhiên, thiết kế mới đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng công nghệ, khi nhiều người cho rằng nó quá giống với thiết kế của Apple, đặc biệt là dòng iPhone 17.

Dòng Galaxy S27 vẫn còn vài tháng nữa mới chính thức ra mắt, vì vậy có thể sẽ có thêm nhiều thông tin rò rỉ trong thời gian tới. Công ty Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo ra những chiếc điện thoại độc đáo mà không cần phải sao chép Apple.