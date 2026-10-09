Sạc iPhone 17 Pro Max đến 80% thay vì đầy, pin sau một năm thế nào?

Kể từ năm 2023, Apple đã áp dụng giới hạn sạc 80% cho các mẫu iPhone mới nhằm kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị. Việc sạc đến 80% thay vì 100% được cho là giảm áp lực lên pin, từ đó cải thiện độ bền, nhưng kết quả thực tế ra sao?

Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi trang MacRumors với iPhone 17 Pro Max sau 12 tháng với mức sạc tối đa 80% cho thấy, dung lượng pin còn lại đạt 97% sau 277 chu kỳ sạc. Người thử nghiệm cố gắng không để pin xuống dưới 20%, đồng thời ưu tiên sạc qua USB-C thay vì sạc không dây.

Chiếc iPhone 17 Pro Max sau một năm duy trì sạc pin giới hạn ở mức 80% ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đây là kết quả cải thiện rất nhiều so với thử nghiệm tương tự của lần thử trước đó với iPhone 16 Pro Max, khi dung lượng pin còn lại đạt 94% sau 299 chu kỳ sạc vào cuối tháng 9.2025. Đến tháng 10.2026, dung lượng pin còn 93% sau 343 chu kỳ sạc (do ít được sử dụng).

Apple đã cải tiến thiết kế iPhone 17 Pro Max bằng cách sử dụng nhôm và hệ thống làm mát bằng buồng hơi, giúp thiết bị ít nóng hơn so với iPhone 16 Pro Max. Hơn nữa, iPhone 17 Pro Max có pin lớn hơn và sạc nhanh hơn, giúp việc giới hạn sạc ở mức 80% trở nên dễ chịu hơn.

Đặt giới hạn sạc pin iPhone liệu có đáng?

Qua hai thử nghiệm với iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max, việc hy sinh 20% dung lượng pin sau mỗi lần sạc dường như không xứng đáng. Việc giới hạn sạc ở mức 80% gây bất tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày, trong khi lợi ích mang lại không quá lớn về dung lượng pin lâu dài.

Với iPhone 17 Pro Max, mặc dù 97% dung lượng pin còn lại là tốt, nhưng dường như cũng không khác biệt nhiều so với việc không bật giới hạn sạc.

Thay vào đó, cách đơn giản nhất để quản lý tình trạng pin của iPhone là sử dụng chế độ Sạc pin được tối ưu hóa trong phần Cài đặt > Pin > Sạc. Đây là tính năng giúp giảm thiểu thời gian sử dụng pin ở mức 100% trong khi vẫn đảm bảo sạc đầy. Ngoài ra, Apple cũng cung cấp các tùy chọn sạc ở mức 90% và 95%, vốn được xem là hợp lý hơn so với 80%.