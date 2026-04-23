Thói quen sạc pin phổ biến đang làm hỏng điện thoại

Hầu hết mọi người đều có thói quen sạc đầy pin điện thoại mỗi đêm, nhưng việc này có thể gây hại cho pin lithium-ion, loại pin phổ biến trong điện thoại Android và iPhone. Thực tế cho thấy, pin sẽ xuống cấp nhanh hơn nếu được sạc đầy hoặc cạn kiệt hoàn toàn trong thời gian dài.

Để bảo vệ tuổi thọ pin, nhiều điện thoại đã được trang bị các cài đặt tự động giúp hạn chế quá trình sạc, tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến hoặc sử dụng những tính năng này. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của mình trong hơn 2 năm, việc kích hoạt các tính năng bảo vệ pin là một trong những cách đơn giản và hiệu quả.

Cách kích hoạt bảo vệ pin trên iPhone

Với iPhone, người dùng hãy kích hoạt chế độ tối ưu hóa sạc pin bằng cách vào Settings > Battery > Charging và kích hoạt Optimized Battery Charging. Tính năng này sẽ học hỏi thói quen sạc của người dùng và trì hoãn việc sạc quá 80% cho đến ngay trước khi người dùng cần sử dụng điện thoại.

Chế độ này hoạt động hiệu quả nhất khi người dùng sạc điện thoại vào ban đêm theo lịch trình cố định. Nếu sạc vào những thời điểm ngẫu nhiên, điện thoại có thể dừng lại ở mức 80% và không thể dự đoán thời gian người dùng rút sạc.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thiết lập Charge Limit trong cùng mục Charging ở trên, với các tùy chọn từ 80% đến 100% cho các mẫu đời mới. Người dùng có thể chọn mức sạc thấp hơn, chẳng hạn như 85%, để bảo vệ tuổi thọ pin lâu dài.

Cách kích hoạt bảo vệ pin trên điện thoại Android

Với điện thoại Android, các tính năng bảo vệ pin cũng tương tự, mặc dù tên gọi và vị trí cài đặt có thể khác nhau tùy theo từng nhà sản xuất.

Đối với điện thoại Samsung, người dùng có thể tìm thấy tính năng Protect battery bằng cách vào Settings > Battery và sau đó chọn More battery settings . Bật tính năng này để giới hạn mức sạc ở 85%, giúp ngăn pin luôn ở trạng thái sạc đầy trong thời gian dài.

Người dùng Google Pixel có thể sử dụng tính năng Adaptive Charging, hoạt động tương tự như Optimized Battery Charging của iPhone. Tính năng này sẽ học hỏi thói quen ngủ của người dùng và trì hoãn quá trình sạc đầy 100% cho đến ngay trước khi họ thức dậy. Người dùng có thể tìm thấy tính năng này trong Settings > Battery, sau đó chọn Adaptive preferences.

Các nhà sản xuất Android khác cũng có các phiên bản tương tự. Mặc dù cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng chức năng chính vẫn là giới hạn thời gian pin ở trạng thái sạc đầy để làm chậm quá trình xuống cấp. Để tìm tùy chọn này, hãy mở Settings và chọn Battery, sau đó tìm bất kỳ tùy chọn nào liên quan đến bảo vệ pin, sạc tối ưu hoặc giới hạn sạc.

Việc áp dụng những mẹo này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc mà còn kéo dài tuổi thọ pin, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho thiết bị của bạn.