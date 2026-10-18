Samsung có thể ra mắt sáu mẫu điện thoại Galaxy Z vào năm 2027

Trên X, người cung cấp thông tin Anthony, hay còn gọi là @TheGalox_, đã chia sẻ một tweet thú vị về kế hoạch ra mắt sáu mẫu điện thoại Galaxy Z vào năm 2027 của Samsung. Đây là điều trái ngược với năm nay, khi Samsung chỉ phát hành ba mẫu Galaxy Z, bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Nếu thông tin chính xác, Samsung có thể sẽ tăng gấp đôi số lượng điện thoại Galaxy Z trong năm 2027.

Dòng Galaxy Z ra mắt vào năm 2027 sẽ rất đáng xem ẢNH: SAMSUNG

Theo dự đoán của Anthony, các mẫu điện thoại Galaxy Z ra mắt năm sau sẽ bao gồm: Galaxy Z Slide, Galaxy Z TriFold2, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z Fold9 Pro, Galaxy Z Fold9 và Galaxy Z Flip9. Nguồn tin này cũng cho biết sẽ có những cải tiến về pin, độ dày và trọng lượng trên tất cả các mẫu điện thoại - những chi tiết quan trọng để nâng cao trải nghiệm người dùng, cho phép họ sử dụng thiết bị gập lâu hơn và dễ dàng mang theo bên người.

Mẫu Galaxy Z nào được chú ý nhất?

Đặc biệt, Galaxy Z TriFold2 dự kiến sẽ là mẫu điện thoại đầu tiên trong số sáu mẫu được ra mắt. Chúng ta đã có những thông tin về Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Fold9 Ultra và Galaxy Z Flip9, nhưng Galaxy Z Fold9 Pro vẫn còn là một ẩn số. Anthony bày tỏ sự háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Galaxy Z Slide, một mẫu điện thoại với màn hình cuộn, cho phép mở rộng kích thước màn hình.

Samsung không phải là công ty đầu tiên giới thiệu công nghệ màn hình cuộn, bởi Motorola cũng từng trình làng một mẫu điện thoại tương tự cách nay bốn năm. Ross Young, đồng sáng lập kiêm CEO của Display Supply Chain Consultants (DSCC), nhận định điện thoại cuộn có tiềm năng lớn để thay thế các thiết bị dạng sách nhờ vào thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Nếu lịch trình tiếp tục được duy trì, loạt Galaxy Z Fold9 và Z Flip9 sẽ được Samsung giới thiệu vào mùa hè năm sau, vốn thường diễn ra vào tháng 7 hằng năm. Hiện chưa rõ các thành viên Galaxy Z còn lại sẽ ra mắt vào thời điểm nào.