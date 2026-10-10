Những khác biệt giữa Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo người mua cần biết

Việc Apple tham gia thị trường điện thoại gập với iPhone Duo tạo thêm một lựa chọn đáng chú ý bên cạnh những sản phẩm đã xuất hiện nhiều năm. Với giá khởi điểm 65 triệu đồng, iPhone Duo hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu thiết bị gập nhưng vẫn duy trì trải nghiệm quen thuộc của iPhone.

Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo đang là hai cái tên nổi bật trên thị trường điện thoại gập ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Còn với Galaxy Z Fold8, đây là thành quả sau nhiều thế hệ phát triển điện thoại gập của Samsung. Theo SlashGear, hai thiết bị có cách tiếp cận khá khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng người dùng.

Khả năng đa nhiệm

Màn hình lớn bên trong là điểm quan trọng đối với điện thoại gập dạng sách. Galaxy Z Fold8 tận dụng màn hình này cho nhiều tác vụ cùng lúc, với khả năng chia màn hình, mở nhiều cửa sổ ứng dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng. iPhone Duo là sản phẩm màn hình gập "đầu tay" của Apple, nơi công ty bắt đầu đưa trải nghiệm màn hình lớn vào iPhone.

Khả năng đa nhiệm có thể tạo khác biệt với những người thường xuyên vừa xem nội dung, vừa làm việc, hoặc cần sử dụng nhiều ứng dụng đồng thời. Lúc này, hiệu quả thực tế phụ thuộc cách mỗi người sử dụng điện thoại và mức độ hỗ trợ của từng ứng dụng.

Chất lượng camera

Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo cũng khác biệt về hệ thống camera. iPhone Duo sử dụng hai camera sau, gồm camera chính và siêu rộng, đều có độ phân giải 48 MP, trong khi không có camera tele riêng.

Với Galaxy Z Fold8, sản phẩm này đi kèm hệ thống camera với camera tele cung cấp nhiều tiêu cự để lựa chọn, trở nên hữu ích cho những ai thường xuyên chụp các chủ thể ở xa. Ngược lại, việc iPhone Duo tập trung vào hai camera có thể giúp thiết kế trở nên đơn giản hơn. Với người chủ yếu chụp ảnh thông thường, camera chính và siêu rộng có thể đã đáp ứng phần lớn nhu cầu.

Cả hai đều dừng lại ở hệ thống hai camera chính ẢNH: REUTERS

Hệ sinh thái

Galaxy Z Fold8 có lợi thế khi kết hợp với các thiết bị Android, Windows và dịch vụ của Google. Samsung DeX cũng cho phép sử dụng điện thoại với giao diện giống máy tính khi kết nối màn hình và các thiết bị ngoại vi. Đây là tính năng có thể hữu ích với người thường xuyên làm việc trên máy tính Windows.

Trong khi đó, iPhone Duo lại được thiết kế để kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái các thiết bị Apple, gồm Mac, iPad, Apple Watch và các dịch vụ của hãng. Vì vậy, lựa chọn ở đây phần lớn phụ thuộc vào những thiết bị người dùng đang sở hữu, thay vì có thể xác định một hệ sinh thái tốt hơn cho tất cả.

Vai trò của AI

Hai hãng đang theo đuổi những hướng khác nhau, với loạt tính năng AI tiếp tục được cập nhật sau khi các sản phẩm được bán ra. Trong khi Galaxy AI được Samsung tích hợp vào Galaxy Z Fold8, Apple tiếp tục mở rộng nền tảng Apple Intelligence đến với thiết bị của mình.

Theo thời gian, những khác biệt về AI hiện tại có thể thay đổi theo các bản cập nhật phần mềm, có nghĩa người mua không nên chỉ dựa vào số lượng tính năng AI ở thời điểm hiện tại để đánh giá toàn bộ trải nghiệm của hai thiết bị.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Nhìn chung, Galaxy Z Fold8 có lợi thế ở một số tính năng đã được Samsung phát triển qua nhiều thế hệ, đặc biệt là đa nhiệm, camera và hệ sinh thái rộng rãi. Trong khi đó, iPhone Duo có ưu thế với hệ sinh thái Apple và cách tiếp cận riêng của hãng đối với điện thoại gập.

Với người dùng đang ở trong hệ sinh thái Apple, iPhone Duo có thể là lựa chọn tự nhiên hơn. Ngược lại, Galaxy Z Fold8 phù hợp với những người ưu tiên khả năng đa nhiệm hoặc đang sử dụng các thiết bị Android, Windows. Đặc biệt, sự khác biệt về hệ điều hành và thói quen sử dụng có thể quan trọng hơn những khác biệt về thông số khi lựa chọn giữa hai mẫu máy.