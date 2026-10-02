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    Công nghệSản phẩm

    Galaxy AI sắp thay đổi cách xử lý giúp điện thoại Samsung 'mượt hơn'

    Kiến Văn
    Kiến Văn
    Samsung muốn AI trên Galaxy chỉ sử dụng lượng tài nguyên cần thiết, thay vì tiêu tốn sức mạnh cho mọi tác vụ.

    Tại AI Forum 2026 diễn ra ở Texas (Mỹ), Samsung đã trình bày những kế hoạch tương lai nhằm nâng cao hiệu quả của trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua việc sử dụng tài nguyên điện toán một cách có chọn lọc. Sự kết hợp giữa xử lý trên thiết bị và xử lý trên đám mây trong Galaxy AI là minh chứng cho cách tiếp cận này.

    Galaxy AI sắp thay đổi cách xử lý giúp điện thoại Samsung 'mượt hơn' - Ảnh 1.

    Samsung đang hoàn thiện dần bộ công cụ Galaxy AI của hãng

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Phó chủ tịch điều hành bộ phận Mobile eXperience (MX) cho doanh nghiệp của Samsung Electronics, Hwang In-chul, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển AI có khả năng suy nghĩ thông minh hơn, tương tự như con người. Ông cho rằng việc mở rộng kích thước mô hình và sức mạnh tính toán không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, vốn có thể làm gia tăng nguồn lực, năng lượng và chi phí cho quá trình huấn luyện và suy luận.

    Thay vào đó, Samsung đang nghiên cứu các hệ thống có khả năng xác định thông tin và sức mạnh xử lý cần thiết cho từng nhiệm vụ cụ thể. Những yêu cầu phức tạp sẽ được xử lý thêm, trong khi các tác vụ đơn giản sẽ không tiêu tốn tài nguyên vào những xử lý không cần thiết. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với smartphone, nơi sức mạnh xử lý, dung lượng pin và giới hạn nhiệt vẫn là những yếu tố quan trọng.

    Samsung muốn Galaxy AI suy nghĩ thông minh hơn

    AI Forum 2026 đã chính thức đưa Efficient AI (tạm hiểu: AI có hiệu suất cao) vào danh sách các chủ đề thảo luận công nghệ AI trọng điểm, bên cạnh Physical AI (AI vật lý) và Continual Learning (học liên tục). Chiến lược AI của Samsung đối với Galaxy AI tương lai là một ví dụ điển hình cho triết lý này. Thay vì yêu cầu mọi tính năng AI phải hoạt động hoàn toàn trên smartphone hoặc gửi tất cả dữ liệu đến máy chủ từ xa, Samsung đã kết hợp cả hai phương pháp lại với nhau.

    Cụ thể, nhiệm vụ xử lý trên thiết bị sẽ đảm nhận các tác vụ cần tốc độ, chức năng ngoại tuyến hoặc bảo mật, trong khi xử lý trên đám mây sẽ được sử dụng cho những tính năng yêu cầu sức mạnh tính toán lớn hơn. Ngoài ra, Samsung cũng đang nghiên cứu cách cải tiến quy trình phát triển AI, bao gồm tự động hóa các bước đào tạo, kiểm thử và triển khai mô hình. Khi Galaxy AI được tích hợp sâu hơn vào các thiết bị của Samsung, cách tiếp cận ưu tiên hiệu quả này sẽ trở nên quan trọng không kém gì hiệu suất AI thô.

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