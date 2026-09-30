Người dùng Samsung Galaxy nên chuẩn bị gì trước khi cập nhật One UI 9?

Hôm 29.9, Samsung chính thức triển khai rộng rãi bản cập nhật One UI 9 ổn định đến người dùng toàn cầu, bắt đầu với dòng Galaxy S26. Mặc dù người dùng tại Việt Nam vẫn chưa có thể tải về bản chính thức, nhưng với sự mở rộng lần này, thời gian One UI 9 cập bến thị trường Việt sẽ sớm xảy ra.

Người dùng Samsung Galaxy nên chuẩn bị một số bước trước khi lên đời One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Dựa trên nền tảng Android 17, One UI 9 mang đến nhiều tính năng mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), như tính năng theo dõi thông minh My Fancam và gợi ý trong cuộc trò chuyện từ Now Nudge. Bên cạnh đó, bản cập nhật còn cải thiện khả năng phát hiện lừa đảo và tăng cường cảnh báo quyền riêng tư, giúp bảo vệ người dùng khỏi các vi phạm bảo mật tiềm ẩn.

Nếu đang sở hữu thiết bị Samsung Galaxy tương thích và sẵn sàng cập nhật lên One UI 9 khi bản phát hành này được triển khai, người dùng cần thực hiện một số bước chuẩn bị.

Những lưu ý trước khi cập nhật One UI 9

Để đảm bảo điện thoại Galaxy đủ điều kiện cập nhật, hãy kiểm tra xem thiết bị mình sử dụng có thuộc dòng Galaxy S23 hoặc dòng Galaxy Z5 trở lên hay không. Bản cập nhật One UI 9 ổn định hiện đã được triển khai cho dòng Galaxy S26 tại một số quốc gia. Để kiểm tra bản cập nhật, vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật. Người dùng cũng có thể lên lịch tải xuống tự động khi thiết bị đang sạc.

Trước khi cập nhật, hãy lưu ý rằng bản cập nhật này sẽ chiếm khoảng 4 GB dung lượng bộ nhớ. Do đó, người dùng cần giải phóng đủ không gian, cộng thêm một chút dự phòng. Hãy đảm bảo pin điện thoại được sạc đầy trước khi cập nhật, nếu lên lịch cập nhật, hãy chắc chắn rằng thiết bị có đủ pin và kết nối Wi-Fi trong suốt quá trình. Ngoài ra, hãy sao lưu các tệp quan trọng để tránh mất mát dữ liệu.

Được biết, không chỉ có phiên bản ổn định, Samsung cũng đang phát hành các bản beta tiếp theo của One UI 9 cho các thiết bị cũ hơn. Bản beta đầu tiên đã được phát hành cho các điện thoại Galaxy mới nhất cách nay vài tháng, mới đây, bản beta thứ hai đã được ra mắt cho Galaxy A55, A35 và dòng Galaxy S24. Bản cập nhật cho Galaxy A55 có dung lượng khoảng 403,66 MB, trong khi Galaxy A35 cần khoảng 500 MB. Galaxy S24 hiện có bản cập nhật beta lớn nhất với dung lượng 600,90 MB.

Đặc biệt, người dùng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi tải xuống các bản cập nhật beta này, bởi nó có thể xảy ra lỗi trong quá trình hoạt động.