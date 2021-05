3 điều giúp Ethereum có thể lật đổ Bitcoin

Tỉ phú Mark Cuban là doanh nhân người Mỹ đi đầu trong làn sóng đầu tư tiền điện tử và công nghệ blockchain . Ông có danh mục đầu tư gồm Bitcoin , Ether cùng rất nhiều altcoin khác. Nhưng khi so sánh hai đồng mã hóa lớn nhất thế giới , ông nhận định: "Số lượng giao dịch và sự đa dạng của các loại giao dịch, cũng như nỗ lực phát triển của Ethereum hơn hẳn Bitcoin. Khả năng tận dụng Ethereum cao hơn hẳn".

Ông đưa ra 3 lý do khiến Ethereum có thể bứt phá trong tương lai. Đầu tiên, blockchain Ethereum xử lý nhiều giao dịch hơn so với Bitcoin, do đó việc thanh toán diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Thứ hai, mạng Ethereum hỗ trợ xây dựng nhiều ứng dụng. Ethereum nổi tiếng nhờ các hợp đồng thông minh cung cấp năng lượng xây dựng các ứng dụng phi tập trung như DeFi ( tài chính phi tập trung) hay NFT (token độc nhất).