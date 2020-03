5G cũng không cứu nổi thị trường di động năm nay

Theo chia sẻ của DJ Koh - lãnh đạo mảng di động của Samsung , sự bùng nổ các thiết bị 5G năm nay sẽ không thể cứu vãn nổi thị trường smartphone toàn cầu do tác động tiêu cực của virus Corona chủng mới. Trước khi dịch bệnh bùng phát, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới đã kỳ vọng nhu cầu smartphone sẽ tăng mạnh trong năm nay với sự góp mặt của hàng loạt mẫu điện thoại tích hợp công nghệ 5G. Nhưng khi đại dịch corona có dấu hiệu kéo dài, thị trường di động đang dần bị chững lại, tuy nhiên Samsung vẫn hy vọng nhu cầu về smartphone tích hợp 5G sẽ phần nào thúc đẩy doanh số smartphone so với năm ngoái.

Đầu tháng này, trước khi thực trạng khủng hoảng lan rộng ở toàn châu Âu và Mỹ trở nên rõ ràng hơn, công ty nghiên cứu thị trường Strateg Analytics dự báo doanh số điện thoại toàn cầu năm nay sẽ thấp hơn 10% so với dự kiến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các chuyên gia phân tích của hãng nhận định, “Sẽ không có ai là kẻ chiến thắng sau cơn dịch này. Tất cả (các nhà sản xuất điện thoại) sẽ bán ra ít điện thoại hơn do sự bùng phát của đại dịch”.

May mắn là Samsung vẫn còn một chút an ủi khi họ là công ty “đa năng”. Hiện Samsung đang là một trong số các công ty cung cấp chip nhớ lớn nhất trên toàn cầu, sau khi thị trường chip nhớ suy thoái liên tục gần đây do giá thành giảm sút và hàng tồn kho quá nhiều. Giờ đây, CEO Kim Ki-nam của Samsung dự báo thị trường chip nhớ sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ vào sự tăng trưởng của các mảng liên quan như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, xe tự hành, smartphone và cả mạng 5G. Đồng thời, ông Kim cũng hy vọng các nhà sản xuất chip nhớ sẽ tập trung vào nâng cấp quy trình thay vì mở rộng công suất trong thời gian tới, một yếu tố dễ làm giá thành chip nhớ tiếp tục giảm sâu và làm chậm đà hồi phục của thị trường.