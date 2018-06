Alibaba ra mắt robot giao hàng tự động

Theo TheVerge, robot giao hàng mới của Alibaba có tên gọi G Plus do công ty RoboSense (Trung Quốc) phát triển và hiện được thử nghiệm tại trụ sở của Alibaba ở Hàng Châu, một thành phố lớn nằm ở phía đông Trung Quốc.

Robot G Plus có thể mang nhiều gói hàng kích cỡ khác nhau, và có khả năng di chuyển quãng đường dài hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Hộp chứa hàng của G Plus có thể thay đổi kích cỡ tùy thuộc vào gói hàng cần giao và có hệ thống định vị tích hợp dựa trên công nghệ LIDAR để tạo bản đồ 3D. Nếu cảm nhận có nhiều người và xe gần đó, robot sẽ giảm tốc độ xuống khoảng 10 km/giờ. Vì lý do an toàn, tốc độ tối đa của robot này là 15 km/giờ. Khi đến nơi, G Plus sẽ tự động đặt kiện hàng đúng chỗ hoặc khách hàng có thể đến, nhập mã PIN và thực hiện việc giao hàng. Alibaba dự kiến G Plus sẽ bắt đầu được sản xuất thương mại vào cuối năm nay.

Ngoài hệ thống robot giao hàng, Alibaba cũng giới thiệu chiếc hộp Cainiao mà khách hàng có thể cài đặt ngay bên ngoài căn hộ của họ. Đó là một tủ lưu trữ được trang bị nhận dạng khuôn mặt sẽ chỉ mở khóa cho chủ sở hữu và nhân viên giao hàng.

Khách hàng cũng có thể điều khiển nhiệt độ của tủ khóa thông minh từ xa thông qua một ứng dụng điện thoại để thực phẩm có thể được giữ ấm hoặc lạnh tùy ý. Hiện chiếc hộp đựng thực phẩm này vẫn chưa công bố ngày xuất hiện trên thị trường.