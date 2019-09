Amazon công bố loa thông minh cao cấp Echo Studio

Theo TechCrunch, chiếc Echo Studio lớn hơn so với các mẫu Echo thông thường, hỗ trợ âm thanh 3D lẫn Dolby Atmos. Nó dường như có năm trình điều khiển thiết bị, gồm loa trầm hướng xuống, loa tweeter phía trước và ba loa tầm trung nhắm vào các hướng khác nhau. Bên trong thiết bị có một số micro cho phép loa hoạt động như một thiết bị Echo tiêu chuẩn.

Đại diện Amazon cho biết, đó là chiếc loa sáng tạo nhất mà công ty từng chế tạo và cung cấp chất lượng âm thanh không thể tin được.

Amazon bước chân vào thị trường loa thông minh năm ngoái với Echo Link và Echo Link Amp. Cả hai đều được thiết kế dành cho người tiêu dùng đang tìm kiếm một cách tốt hơn để mang dịch vụ thoại đến các hệ thống âm thanh gia đình hiện có. Studio Echo cũng hướng đến không gian như vậy nhưng theo một cách khác, mà cụ thể là nhắm vào đối tượng người dùng cần một thiết bị hỗ trợ Alexa có âm thanh tốt hơn mà không phải dựa vào hệ thống âm thanh truyền thống.

Echo Studio được cho là tạo ra âm thanh cải thiện bằng cách bật âm thanh ra khỏi tường. Giống như HomePod, thiết kế này cho phép người dùng có được chất lượng âm thanh gần xung quanh từ loa duy nhất. Giống như HomePod, Echo Studio cũng hỗ trợ ghép âm thanh nổi, cho phép hai loa phát phần loa trái và phải.

Giá bán dành cho Echo Studio là 199 USD, cao hơn 50 USD so với Echo Plus trước đó của Amazon, bổ sung cho người dùng một loạt lựa chọn loa thông minh ở các phân khúc khác nhau. Được biết, tại cùng sự kiện, Amazon đã tiết lộ loa Echo 99 USD mới, Echo Dot 59 USD với đồng hồ tích hợp có tên Echo Dot with Clock. Công ty cũng công bố hỗ trợ đa ngôn ngữ cho Alexa, cho phép nó trả lời nhiều ngôn ngữ cùng một lúc.