Amazon tuyển thêm 100.000 lao động do nhu cầu mua hàng tăng

Do tính chất rất dễ lây lan của Covid-19 , Amazon đã đảm bảo rằng sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu tại công ty và tất cả các tòa nhà có nơi làm việc của các nhân viên công ty. Để đảm bảo một môi trường lành mạnh và an toàn cho công nhân của mình, Amazon đang tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế và sức khỏe để thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.