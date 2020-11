Ấn Độ thêm 43 ứng dụng Trung Quốc vào danh sách cấm

Theo GSMArena, trong số này có ứng dụng di động chính thức cho nền tảng mua sắm Aliexpress cũng như một số ứng dụng của nhóm Alibaba, ứng dụng truyền hình WeTV và MangoTV, cũng như một số ứng dụng và trò chơi hẹn hò.

Danh sách đầy đủ các ứng dụng mới bị chặn bởi chính phủ Ấn Độ gồm: AliSuppliers Mobile App; Alibaba Workbench; AliExpress - Smarter Shopping, Better Living; Alipay Cashier; Lalamove India - Delivery App; Drive with Lalamove India; Snack Video; CamCard - Business Card Reader; CamCard - BCR (Western); Soul- Follow the soul to find you; Chinese Social - Free Online Dating Video App & Chat; Date in Asia - Dating & Chat For Asian Singles; WeDate-Dating App; Free dating app-Singol, start your date!; Adore App; TrulyChinese - Chinese Dating App; TrulyAsian - Asian Dating App; ChinaLove: dating app for Chinese singles; DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online; AsianDate: find Asian singles; FlirtWish: chat with singles; Guys Only Dating: Gay Chat; Tubit: Live Streams; WeWorkChina; First Love Live- super hot live beauties live online; Rela - Lesbian Social Network; Cashier Wallet; MangoTV; MGTV-HunanTV official TV APP; WeTV - TV version; WeTV - Cdrama, Kdrama&More; WeTV Lite; Lucky Live-Live Video Streaming App; Taobao Live; DingTalk; Identity V; Isoland 2: Ashes of Time; BoxStar (Early Access); Heroes Evolved; Happy Fish; Jellipop Match-Decorate your dream island; Munchkin Match: magic home building và Conquista Online II.