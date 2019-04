Anh cho phép Huawei xây dựng một phần mạng lưới 5G

CNBC dẫn nguồn từ tờ The Daily Telegraph cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia Anh vừa đồng ý trong tuần này về việc cho phép Huawei cung cấp công nghệ không phải là cốt lõi, chẳng hạn như ăng-ten, cho mạng 5G của các nhà khai thác di động Anh. Anh sẽ không cho phép Huawei cung ứng công nghệ cốt lõi, bao gồm phần mềm và nhiều thiết bị khác liên kết internet chính.

Trong tuyên bố đưa ra giữa tuần, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Anh cho biết họ đã thảo luận về vấn đề Huawei song thông tin sẽ được đưa ra ở thời điểm thích hợp. Hiện Anh đang tiến hành đánh giá dựa trên bằng chứng về chuỗi cung ứng, đảm bảo cơ sở cung ứng đa dạng và an toàn trong hiện tại, tương lai.

Anh, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand là năm nước thuộc liên minh tình báo Five Eyes. Quyết định mở cửa cho Huawei của Anh trái ngược với động thái của nhiều đồng minh khác như Mỹ và Úc. Hai nước này cấm hẳn hàng 5G của Huawei vì lo ngại rằng chúng có thể mở cửa hậu cho gián điệp Trung Quốc. Huawei nhiều lần phủ nhận thông tin công ty tham gia vào hoạt động gián điệp hoặc cung cấp dữ liệu cho chính phủ nước nhà.

Trước thông tin tích cực từ Anh, Huawei cho biết: “Chúng tôi đang đợi thông báo chính thức từ chính phủ. Chúng tôi vui vì Anh tiếp tục chọn cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ cùng ngành viễn thông Anh”. 5G là thế hệ mạng di động mới nhất, được thiết kế để có tốc độ nhanh hơn và độ trễ thấp hơn so với mạng 3G, 4G. Huawei là nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới , đi trước Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thụy Điển.

Trong khi Úc, Nhật Bản và Mỹ cấm Huawei cung ứng thiết bị 5G, các quốc gia châu Âu có lối tiếp cận thận trọng hơn. Tháng trước, chính phủ Anh ra báo cáo cho biết thiết bị viễn thông của Huawei làm tăng mạnh nhiều vấn đề an ninh song không đề xuất cấm hoàn toàn hàng Huawei. Báo cáo chủ yếu cho rằng hàng Huawei có kỹ thuật phần mềm kém và chưa đủ “sạch” về mặt an ninh mạng, không nhắc trực tiếp đến các yếu tố liên quan đến sự can thiệp của Bắc Kinh.