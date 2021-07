Anh xem xét việc công ty Trung Quốc tiếp quản nhà máy chip lớn nhất nước

Theo Bloomberg, cố vấn an ninh quốc gia của Vương quốc Anh sẽ kiểm tra việc nhà máy bán dẫn lớn nhất nước Newport Wafer Fab (NWF) được một công ty Trung Quốc tiếp quản, sau khi các nhà lập pháp cho rằng điều này có thể đe dọa tương lai công nghệ cao của quốc gia.

“Chúng tôi đang xem xét thương vụ này. Tôi đã yêu cầu cố vấn an ninh quốc gia xem xét lại”, ông Boris Johnson nói trước Quốc hội Vương Quốc Anh hôm 6.7, đồng thời cho biết rõ Cố vấn An ninh Quốc gia Stephen Lovegrove sẽ “đánh giá xem liệu việc Nexpedia tiếp quản NWF có mang lại giá trị sở hữu trí tuệ cũng như lợi ích thực sự đối với Trung Quốc hay không, và liệu nó có tác động đến an ninh quốc gia hay không”.